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12818 W. Desert Mirage Drive
Last updated May 8 2020 at 9:37 AM

12818 W. Desert Mirage Drive

12818 West Desert Mirage Drive · (602) 298-1161
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Location

12818 West Desert Mirage Drive, Peoria, AZ 85383
The Village at Vistancia

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 12818 W. Desert Mirage Drive · Avail. now

$1,620

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4 Bed · 3 Bath · 1814 sqft

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Amenities

putting green
patio / balcony
pet friendly
gym
pool
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
patio / balcony
range
Property Amenities
pet friendly
basketball court
gym
pool
putting green
hot tub
tennis court
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No Cats Allowed

(RLNE3350198)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12818 W. Desert Mirage Drive have any available units?
12818 W. Desert Mirage Drive has a unit available for $1,620 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 12818 W. Desert Mirage Drive have?
Some of 12818 W. Desert Mirage Drive's amenities include putting green, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12818 W. Desert Mirage Drive currently offering any rent specials?
12818 W. Desert Mirage Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 12818 W. Desert Mirage Drive pet-friendly?
Yes, 12818 W. Desert Mirage Drive is pet friendly.
Does 12818 W. Desert Mirage Drive offer parking?
No, 12818 W. Desert Mirage Drive does not offer parking.
Does 12818 W. Desert Mirage Drive have units with washers and dryers?
No, 12818 W. Desert Mirage Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 12818 W. Desert Mirage Drive have a pool?
Yes, 12818 W. Desert Mirage Drive has a pool.
Does 12818 W. Desert Mirage Drive have accessible units?
No, 12818 W. Desert Mirage Drive does not have accessible units.
Does 12818 W. Desert Mirage Drive have units with dishwashers?
No, 12818 W. Desert Mirage Drive does not have units with dishwashers.
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