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Peoria, AZ
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12657 W FETLOCK Trail
Last updated May 2 2020 at 4:27 PM

12657 W FETLOCK Trail

12657 West Fetlock Trail · No Longer Available
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Location

12657 West Fetlock Trail, Peoria, AZ 85383
Trilogy at Vistancia

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
bbq/grill
A BEAUTIFUL FULLY FURNISHED VACATION HOME, WITH 3 BEDROOMS, 3 BATHROOMS, DEN, FORMAL DINING ROOM. ALL THE UPGRADES WITH GRAITE, CABINETS, DISHES; POTS AND PANS. KITCHEN HAS A LARGE BAR WITH SEPERATE EAT IN KITCHEN. A LARGE MASTER BEDROOM WITH A LARGE SIZE BATHROOM AND WALK-IN SHOWER. THERE IS A SEPERATE CASITA AVAILABLE WITH A LARGE COVERED PATIO AREA. THE BACKYARD HAS MATURE TREES AND PLANTS FOR PRIVACY WITH COVERED PATIO AND BUILT-IN BBQ AREA. JUST BRING YOUR CLOTHES! PLEASE REFER TO THE CALENDAR FOR AVAILABLE DATES. THIS HOME HAS SOLAR.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12657 W FETLOCK Trail have any available units?
12657 W FETLOCK Trail doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 12657 W FETLOCK Trail have?
Some of 12657 W FETLOCK Trail's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12657 W FETLOCK Trail currently offering any rent specials?
12657 W FETLOCK Trail is not currently offering any rent specials.
Is 12657 W FETLOCK Trail pet-friendly?
No, 12657 W FETLOCK Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peoria.
Does 12657 W FETLOCK Trail offer parking?
Yes, 12657 W FETLOCK Trail offers parking.
Does 12657 W FETLOCK Trail have units with washers and dryers?
No, 12657 W FETLOCK Trail does not offer units with in unit laundry.
Does 12657 W FETLOCK Trail have a pool?
No, 12657 W FETLOCK Trail does not have a pool.
Does 12657 W FETLOCK Trail have accessible units?
No, 12657 W FETLOCK Trail does not have accessible units.
Does 12657 W FETLOCK Trail have units with dishwashers?
Yes, 12657 W FETLOCK Trail has units with dishwashers.
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