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Peoria, AZ
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10866 W VENTANA Drive E
Last updated March 12 2020 at 5:45 AM

10866 W VENTANA Drive E

10866 West Ventana Drive South · No Longer Available
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Location

10866 West Ventana Drive South, Peoria, AZ 85373
Ventana Lakes

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10866 W VENTANA Drive E have any available units?
10866 W VENTANA Drive E doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 10866 W VENTANA Drive E have?
Some of 10866 W VENTANA Drive E's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10866 W VENTANA Drive E currently offering any rent specials?
10866 W VENTANA Drive E is not currently offering any rent specials.
Is 10866 W VENTANA Drive E pet-friendly?
No, 10866 W VENTANA Drive E is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peoria.
Does 10866 W VENTANA Drive E offer parking?
Yes, 10866 W VENTANA Drive E offers parking.
Does 10866 W VENTANA Drive E have units with washers and dryers?
No, 10866 W VENTANA Drive E does not offer units with in unit laundry.
Does 10866 W VENTANA Drive E have a pool?
Yes, 10866 W VENTANA Drive E has a pool.
Does 10866 W VENTANA Drive E have accessible units?
No, 10866 W VENTANA Drive E does not have accessible units.
Does 10866 W VENTANA Drive E have units with dishwashers?
Yes, 10866 W VENTANA Drive E has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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