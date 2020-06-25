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Mesa, AZ
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La Jolla Cove
Last updated April 12 2020 at 5:35 AM

La Jolla Cove

2855 S Extension Rd · No Longer Available
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Location

2855 S Extension Rd, Mesa, AZ 85210

Amenities

patio / balcony
dishwasher
walk in closets
gym
pool
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
pool
bbq/grill
hot tub
FULL CUSTOM PAINT & NEW FLOORING THROUGHOUT JUST INSTALLED IN THIS 1 BDRM, 1 BA CONDO LOCATED IN DESIRABLE LA JOLLA COVE! KITCHEN FEATURES PLENTY OF CABINETS, LARGE PANTRY & ALL APPLIANCES, FULL SIZE W/D IN UNIT. HIGH VAULTED CEILING & FIREPLACE IS OPEN TO THE DINING ROOM & KITCHEN. MASTER HAS LARGE WALKIN CLOSET AND HIGH VAULTED CEILINGS AS WELL WITH FRENCH DOORS TO THE LARGE COVERED BALCONY WHICH CAN ALSO BE ACCESSED OFF THE LIVING ROOM. THE COMMUNITY IS PROFESSIONALLY MAINTAINED & BEAUTIFULLY LANDSCAPED WITH A POOL, SPA, GAS GRILLS & EXERCISE FACILITY. CONVENIENTLY LOCATED NEAR SHOPPING, DINING & GOLF COURSES!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does La Jolla Cove have any available units?
La Jolla Cove doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does La Jolla Cove have?
Some of La Jolla Cove's amenities include patio / balcony, dishwasher, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is La Jolla Cove currently offering any rent specials?
La Jolla Cove is not currently offering any rent specials.
Is La Jolla Cove pet-friendly?
No, La Jolla Cove is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does La Jolla Cove offer parking?
No, La Jolla Cove does not offer parking.
Does La Jolla Cove have units with washers and dryers?
No, La Jolla Cove does not offer units with in unit laundry.
Does La Jolla Cove have a pool?
Yes, La Jolla Cove has a pool.
Does La Jolla Cove have accessible units?
No, La Jolla Cove does not have accessible units.
Does La Jolla Cove have units with dishwashers?
Yes, La Jolla Cove has units with dishwashers.
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