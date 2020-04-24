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Mesa, AZ
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1834 N RED Cliff
Last updated March 30 2019 at 5:34 PM

1834 N RED Cliff

1834 N Red Clf · No Longer Available
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Location

1834 N Red Clf, Mesa, AZ 85207

Amenities

in unit laundry
putting green
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
putting green
garage
BEAUTIFUL SINGLE STORY HOME IN ENTRADA GATED COMMUNITY! THIS PROPERTY HAS 2 BEDROOMS, 2 BATHS PLUS 10FT CEILINGS! GREAT-ROOM FLOOR PLAN! 20'' TILE IN ALL THE RIGHT PLACES AND UPGRADED BASEBOARDS! KITCHEN HAS LARGE KITCHEN ISLAND, PENDENT LIGHTING, CANNED LIGHTING, 36'' MAPLE CABINETS, MOSAIC BACKSPLASH AND ALL KITCHEN-AID STAINLESS APPLIANCES! NEUTRAL TWO-TONED PAINT COLORS THROUGHOUT THIS PROPERTY! GUEST BEDROOM EQUIPPED WITH A MURPHY BED AND A MOUNTED FLAT SCREEN TV! MASTER BEDROOM HAS SEPARATE SHOWER AND TUB, DUAL SINKS, AND A BUILT IN ENTERTAINMENT CENTER! GOOD-SIZED LAUNDRY ROOM WITH SINK AND A WASHER/DRYER INCLUDED! BACKYARD IS A GOLFERS PARADISE WITH A SMALL PUTTING GREEN, PAVERED SITTING AREA AND A CUSTOM EXTENDED OUTDOOR LIVING SPACE! BACKYARD IS A MUST SEE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1834 N RED Cliff have any available units?
1834 N RED Cliff doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 1834 N RED Cliff have?
Some of 1834 N RED Cliff's amenities include in unit laundry, putting green, and patio / balcony. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1834 N RED Cliff currently offering any rent specials?
1834 N RED Cliff is not currently offering any rent specials.
Is 1834 N RED Cliff pet-friendly?
No, 1834 N RED Cliff is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 1834 N RED Cliff offer parking?
Yes, 1834 N RED Cliff offers parking.
Does 1834 N RED Cliff have units with washers and dryers?
Yes, 1834 N RED Cliff offers units with in unit laundry.
Does 1834 N RED Cliff have a pool?
No, 1834 N RED Cliff does not have a pool.
Does 1834 N RED Cliff have accessible units?
No, 1834 N RED Cliff does not have accessible units.
Does 1834 N RED Cliff have units with dishwashers?
Yes, 1834 N RED Cliff has units with dishwashers.
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