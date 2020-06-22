All apartments in Goodyear
Find more places like 1648 S 174TH Lane.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Goodyear, AZ
/
1648 S 174TH Lane
Last updated May 5 2020 at 9:55 PM

1648 S 174TH Lane

1648 South 174th Lane · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Goodyear
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

1648 South 174th Lane, Goodyear, AZ 85338
Cottonflower

Amenities

dishwasher
pet friendly
garage
fireplace
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
SPLIT FLOOR PLAN, 4 BED, 2 BATH, 3 CAR GARAGE W/ DEEP SINK & EPOXY FLOORING, fresh paint 2018. WHITE OLDER FRIDGE USED FOR SODA FRIDGE STAYS. MAIN FRIDGE AREA HAS WATER HOOK UP IF YOU WISH TO BRING YOUR OWN FRIDGE & HAVE WATER AND ICE. BOTH BATHROOMS HAVE DOUBLE SINKS. REVERSE OSMOSIS IN KITCHEN, CUSTOM BLINDS, NEW STOVE 2018, MICROWAVE 2018 AND DISHWASHER IN 2018. RENT PRICE INCLUDES THE FRONT LANDSCAPING, TENANT HAS TO MAINTAIN BACK YARD, WATER & KEEP BACK GRASS ALIVE AND KEEP LEMON TREE ALIVE. NO EXCEPTIONS...OWNERS ARE LICENSED AZ REAL ESTATE AGENTS. $60 MONEY ORDER APP FEE PER ADULT OVER 18, $225 NON REFUNDABLE BROKER ADMIN FEE UPON APP ACCEPTANCE. NO SMOKERS, PETS OK BUT HAS TO BE APPROVED BEFORE YOU FILL OUT APPLICATION PLEASE. BOTH

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1648 S 174TH Lane have any available units?
1648 S 174TH Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Goodyear, AZ.
What amenities does 1648 S 174TH Lane have?
Some of 1648 S 174TH Lane's amenities include dishwasher, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1648 S 174TH Lane currently offering any rent specials?
1648 S 174TH Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1648 S 174TH Lane pet-friendly?
Yes, 1648 S 174TH Lane is pet friendly.
Does 1648 S 174TH Lane offer parking?
Yes, 1648 S 174TH Lane offers parking.
Does 1648 S 174TH Lane have units with washers and dryers?
No, 1648 S 174TH Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 1648 S 174TH Lane have a pool?
No, 1648 S 174TH Lane does not have a pool.
Does 1648 S 174TH Lane have accessible units?
No, 1648 S 174TH Lane does not have accessible units.
Does 1648 S 174TH Lane have units with dishwashers?
Yes, 1648 S 174TH Lane has units with dishwashers.
Does 1648 S 174TH Lane have units with air conditioning?
No, 1648 S 174TH Lane does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
How Long Does it Take to Find an Apartment?
How to Transfer Utilities to Your New Apartment
Renting vs Buying an Apartment
The Best & Worst Cities for Dating 2019
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Evolution at Estrella Falls
15361 West Virginia Avenue
Goodyear, AZ 85395
Serafina
15400 W Goodyear Blvd N
Goodyear, AZ 85338
Desert Green Villas
1425 North Palo Verde Drive
Goodyear, AZ 85338
Country Aire
1701 N Palo Verde Dr
Goodyear, AZ 85338
Palm Valley Villas
4200 N Falcon Dr
Goodyear, AZ 85395
Park Shadows
620 N Litchfield Rd
Goodyear, AZ 85338
Amiya
1830 N 145th Ave
Goodyear, AZ 85395
Palm Valley
1891 N Litchfield Rd
Goodyear, AZ 85395

Similar Pages

Goodyear 1 BedroomsGoodyear 2 Bedrooms
Goodyear Apartments with ParkingGoodyear Apartments with Pool
Goodyear Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZGilbert, AZPeoria, AZ
Surprise, AZAvondale, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZBuckeye, AZFountain Hills, AZSun City, AZApache Junction, AZ
Florence, AZAnthem, AZTolleson, AZLitchfield Park, AZCarefree, AZSun City West, AZEl Mirage, AZParadise Valley, AZ

Nearby Neighborhoods

Palm Valley

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College