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Goodyear, AZ
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14298 W VERDE Lane
Last updated May 20 2019 at 9:56 AM

14298 W VERDE Lane

14298 West Verde Lane · No Longer Available
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Location

14298 West Verde Lane, Goodyear, AZ 85395
Palm Valley

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
basketball court
clubhouse
parking
playground
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
tennis court
**ELEGANT ''GOLDEN HERITAGE'' HOME IN GREAT PALM VALLEY LOCATION!!!**VERY SPACIOUS FEELING FLOORPLAN!**BIG MASTER SUITE WITH DUAL SINKS, SEPARATE TUB & SHOWER AND MIRRORED WALK-IN CLOSET!**SPACIOUS KITCHEN COULD BE A LARGE EAT-IN KITCHEN OR KITCHEN/FAMILY ROOM**LIVING ROOM - DINING COMBO**WIDE COVERED PATIO & EASY CARE LANDSCAPE**ACCESS TO PALM VALLEY HEATED COMMUNITY POOL, TENNIS COURTS, AND COMMUNITY CENTER**KIDS PLAYGROUND JUST AROUND THE CORNER + BASKETBALL & SOCCER FIELD RIGHT DOWN THE STREET**PALM VALLEY GOLF COURSE JUST A SHORT DISTANCE AWAY!**!!**REFRIGERATOR FURNISHED**ABSOLUTELY NO SMOKING INSIDE**50% OF CLEANING AND PET DEPOSITS ARE NON REFUNDABLE-FOR ADMIN FEE**IN VICINITY OF LUKE AIR FORCE BASE**CURRENT COST TO TENANT FOR COMMUNITY ACCESS CARD IS $5.00**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14298 W VERDE Lane have any available units?
14298 W VERDE Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Goodyear, AZ.
What amenities does 14298 W VERDE Lane have?
Some of 14298 W VERDE Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14298 W VERDE Lane currently offering any rent specials?
14298 W VERDE Lane is not currently offering any rent specials.
Is 14298 W VERDE Lane pet-friendly?
Yes, 14298 W VERDE Lane is pet friendly.
Does 14298 W VERDE Lane offer parking?
Yes, 14298 W VERDE Lane offers parking.
Does 14298 W VERDE Lane have units with washers and dryers?
No, 14298 W VERDE Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 14298 W VERDE Lane have a pool?
Yes, 14298 W VERDE Lane has a pool.
Does 14298 W VERDE Lane have accessible units?
No, 14298 W VERDE Lane does not have accessible units.
Does 14298 W VERDE Lane have units with dishwashers?
Yes, 14298 W VERDE Lane has units with dishwashers.
Does 14298 W VERDE Lane have units with air conditioning?
No, 14298 W VERDE Lane does not have units with air conditioning.
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