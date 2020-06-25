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Goodyear, AZ
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12704 S 175TH Drive
Last updated March 15 2020 at 5:07 AM

12704 S 175TH Drive

12704 South 175th Drive · No Longer Available
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Location

12704 South 175th Drive, Goodyear, AZ 85338
Estrella Mountain Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
microwave
bathtub
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
CHARMING FOUR BEDROOM HOUSE IN THE BEAUTIFUL ESTRELLA MOUNTAIN RANCH. OPEN, MASTER SPLIT FLOORPLAN. SEPARATE DINING & LIVING ROOM. MASTER BATH FEARTURES DOUBLE SINKS, SEPARATE SHOWER/GARDEN TUB & PRIVATE WATER CLOSET. COME ENJOY THE AMENTITIES OFFERED THAT INCLUDE A WATER PARK, GOLF COURSE, RECREATION CENTER, HIKING & BICYCLE PATHS THROUGH THE MOUNTAINS & SO MUCH MORE! THERE IS A $100.00 ADMIN FEE DUE WITH THE 1ST MONTH'S RENT. NO SMOKING IS ALLOWED IN THE HOUSE OR GARAGE. PET DEPOSIT IS CHARGED PER PET. NO CATS -- RESTRICTED DOG BREEDS ARE NOT PERMITTED. $55.00 APPLICATION FEE. PLEASE CAREFULLY READ THE COVER PAGE OF THE APPLICATION BEFORE SUBMITTING

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12704 S 175TH Drive have any available units?
12704 S 175TH Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Goodyear, AZ.
What amenities does 12704 S 175TH Drive have?
Some of 12704 S 175TH Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12704 S 175TH Drive currently offering any rent specials?
12704 S 175TH Drive is not currently offering any rent specials.
Is 12704 S 175TH Drive pet-friendly?
No, 12704 S 175TH Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Goodyear.
Does 12704 S 175TH Drive offer parking?
Yes, 12704 S 175TH Drive offers parking.
Does 12704 S 175TH Drive have units with washers and dryers?
No, 12704 S 175TH Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 12704 S 175TH Drive have a pool?
No, 12704 S 175TH Drive does not have a pool.
Does 12704 S 175TH Drive have accessible units?
No, 12704 S 175TH Drive does not have accessible units.
Does 12704 S 175TH Drive have units with dishwashers?
Yes, 12704 S 175TH Drive has units with dishwashers.
Does 12704 S 175TH Drive have units with air conditioning?
No, 12704 S 175TH Drive does not have units with air conditioning.
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