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Gilbert, AZ
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3879 E ROBERT Street
Last updated July 14 2020 at 11:50 PM

3879 E ROBERT Street

3879 East Robert Street · No Longer Available
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Location

3879 East Robert Street, Gilbert, AZ 85295

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
oven
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3879 E ROBERT Street have any available units?
3879 E ROBERT Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 3879 E ROBERT Street have?
Some of 3879 E ROBERT Street's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3879 E ROBERT Street currently offering any rent specials?
3879 E ROBERT Street is not currently offering any rent specials.
Is 3879 E ROBERT Street pet-friendly?
No, 3879 E ROBERT Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 3879 E ROBERT Street offer parking?
Yes, 3879 E ROBERT Street offers parking.
Does 3879 E ROBERT Street have units with washers and dryers?
Yes, 3879 E ROBERT Street offers units with in unit laundry.
Does 3879 E ROBERT Street have a pool?
Yes, 3879 E ROBERT Street has a pool.
Does 3879 E ROBERT Street have accessible units?
No, 3879 E ROBERT Street does not have accessible units.
Does 3879 E ROBERT Street have units with dishwashers?
Yes, 3879 E ROBERT Street has units with dishwashers.
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