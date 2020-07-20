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Gilbert, AZ
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3617 S Loback Lane 21240827
Last updated July 17 2019 at 10:41 AM

3617 S Loback Lane 21240827

3617 South Loback Lane · No Longer Available
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Location

3617 South Loback Lane, Gilbert, AZ 85297
San Tan Ranch

Amenities

walk in closets
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
walk in closets
Property Amenities
San Tan Ranch Three Bedroom, No pets. Hard to Find. Call Ryan 602-400-5090 - 3617 S LOBACK LN, Gilbert, AZ 85297,

Subdivision: SAN TAN RANCH,

GORGEOUS SAN TAN RANCH HOME! YOU WON'T BE DISSAPOINTED! SHOWS LIKE A MODEL AND MOVE IN READY! 9FT CEILINGS THRUOUT. BEAUTIFUL ENTRY INTO A NICE SIZED LIVING RM. EAT IN KITCHEN W/ISLAND. OPEN FLR PLN INTO FAMILY ROOM. GAS FIREPLACE & BUILT IN ENT CNTR. CIELING FANS IN TWO ROOMS. TILE IN KITCHEN. VERY NICE MASTER RETREAT W/WALK IN CLOSET, PROFESSIONALY LANDSCAPED BOTH FRNT & BACK W/WATER SYSTEMS. HOME IS IN QUIET NEIGHBORHOOD WITH GREAT SCHOOLS AND CLOSE TO NEW SAN TAN FRWY, SHOPPING AND ENTERTAINMENT. SHOW QUICK. THIS HOME IS TURN KEY AND WON'T LAST. SORRY NO PETS!!!

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Lessee to verify all information to be correct. TEXT#: 602-400-5090

Ryan S. VANOTTI PLC
Realtor
11024 N 28th Dr Suite#145
Phoenix, AZ 85029
CELL & TEXT#: 602-400-5090
E-Mail: ryan@gorenter.com
Brokerage Co: GoRenter.com, LLC

No Pets Allowed

(RLNE3762931)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3617 S Loback Lane 21240827 have any available units?
3617 S Loback Lane 21240827 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
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Is 3617 S Loback Lane 21240827 currently offering any rent specials?
3617 S Loback Lane 21240827 is not currently offering any rent specials.
Is 3617 S Loback Lane 21240827 pet-friendly?
No, 3617 S Loback Lane 21240827 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 3617 S Loback Lane 21240827 offer parking?
No, 3617 S Loback Lane 21240827 does not offer parking.
Does 3617 S Loback Lane 21240827 have units with washers and dryers?
No, 3617 S Loback Lane 21240827 does not offer units with in unit laundry.
Does 3617 S Loback Lane 21240827 have a pool?
No, 3617 S Loback Lane 21240827 does not have a pool.
Does 3617 S Loback Lane 21240827 have accessible units?
No, 3617 S Loback Lane 21240827 does not have accessible units.
Does 3617 S Loback Lane 21240827 have units with dishwashers?
No, 3617 S Loback Lane 21240827 does not have units with dishwashers.
Does 3617 S Loback Lane 21240827 have units with air conditioning?
No, 3617 S Loback Lane 21240827 does not have units with air conditioning.
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