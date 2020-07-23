All apartments in Virginia Beach
Find more places like 2112 Weybridge Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Virginia Beach, VA
/
2112 Weybridge Drive
Last updated July 16 2020 at 11:40 PM

2112 Weybridge Drive

2112 Weybridge Dr · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Virginia Beach
See all
Pet Friendly Apartments
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pools
See all

Location

2112 Weybridge Dr, Virginia Beach, VA 23454

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
patio / balcony
range
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
AWESOME 3 BEDROOM 2 BATH HOME ON LAKE IN STRAWBRIDGE SUPER CONVENIENT TO DAMN NECK BASE. GREAT OPEN FLOOR PLAN WITH CATHEDRAL CEILING AND WOOD BURNING FIRE PLACE. KITCHEN WITH LOTS OF CABINETS, DISHWASHER, SMOOTH TOP STOVE, AND SIDE BY SIDE FRIDGE. LAUNDRY ROOM WITH WASHER AND DRYER HOOK UPS. SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH PRIVATE BATH AND 2 ADDITIONAL SPACIOUS BEDROOMS. CENTRAL HEAT AND AIR. PATIO AND JUST GORGEOUS VIEWS OF THE LAKE. SIT BY THE LAKE WITH YOUR COFFEE AND RELAX! THIS IS A NON-SMOKING PROPERTY. PETS ARE WELCOME - SOME BREED RESTRICTIONS.
CALL TODAY FOR YOUR SHOWING!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2112 Weybridge Drive have any available units?
2112 Weybridge Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Virginia Beach, VA.
How much is rent in Virginia Beach, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Virginia Beach Rent Report.
What amenities does 2112 Weybridge Drive have?
Some of 2112 Weybridge Drive's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2112 Weybridge Drive currently offering any rent specials?
2112 Weybridge Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2112 Weybridge Drive pet-friendly?
Yes, 2112 Weybridge Drive is pet friendly.
Does 2112 Weybridge Drive offer parking?
Yes, 2112 Weybridge Drive offers parking.
Does 2112 Weybridge Drive have units with washers and dryers?
No, 2112 Weybridge Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2112 Weybridge Drive have a pool?
No, 2112 Weybridge Drive does not have a pool.
Does 2112 Weybridge Drive have accessible units?
No, 2112 Weybridge Drive does not have accessible units.
Does 2112 Weybridge Drive have units with dishwashers?
Yes, 2112 Weybridge Drive has units with dishwashers.
Helpful Articles
Tips for Apartment Hunting with a Significant Other
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
Best Cities for Pets 2019
How Much Should I Spend on Rent?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Legends At The Beach
3100 Hunters Chase Dr
Virginia Beach, VA 23452
Banyan Grove
3816 Banyan Grove Ln
Virginia Beach, VA 23462
Indigo 19
1940 Pavilion Dr
Virginia Beach, VA 23451
Bayville
1512 Kindly Ln
Virginia Beach, VA 23455
The Hamptons Apartments
5781 Lake Edward Dr
Virginia Beach, VA 23462
Encore 4505 at Town Center
4505 Main Street Suite 195
Virginia Beach, VA 23462
Diamond Springs
5800 Bangor Sq
Virginia Beach, VA 23455
226 Oceana
226 Birch Lake Rd
Virginia Beach, VA 23451

Similar Pages

Virginia Beach 1 Bedroom ApartmentsVirginia Beach 2 Bedroom Apartments
Virginia Beach Dog Friendly ApartmentsVirginia Beach Pet Friendly Apartments
Virginia Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Norfolk, VAChesapeake, VANewport News, VAHampton, VA
Portsmouth, VASuffolk, VAWilliamsburg, VA
Elizabeth City, NCPoquoson, VACarrollton, VA

Nearby Neighborhoods

Northwest Virginia BeachNortheast Virginia Beach
North Central

Apartments Near Colleges

Hampton UniversityCollege of William and Mary
Christopher Newport UniversityEastern Virginia Medical School
Norfolk State University