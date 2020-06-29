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11617 NEWBRIDGE COURT
Last updated March 13 2020 at 5:27 AM

11617 NEWBRIDGE COURT

11617 Newbridge Court · No Longer Available
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Location

11617 Newbridge Court, Reston, VA 20191

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
accessible
parking
playground
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11617 NEWBRIDGE COURT have any available units?
11617 NEWBRIDGE COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Reston, VA.
How much is rent in Reston, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Reston Rent Report.
What amenities does 11617 NEWBRIDGE COURT have?
Some of 11617 NEWBRIDGE COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11617 NEWBRIDGE COURT currently offering any rent specials?
11617 NEWBRIDGE COURT is not currently offering any rent specials.
Is 11617 NEWBRIDGE COURT pet-friendly?
No, 11617 NEWBRIDGE COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Reston.
Does 11617 NEWBRIDGE COURT offer parking?
Yes, 11617 NEWBRIDGE COURT offers parking.
Does 11617 NEWBRIDGE COURT have units with washers and dryers?
Yes, 11617 NEWBRIDGE COURT offers units with in unit laundry.
Does 11617 NEWBRIDGE COURT have a pool?
Yes, 11617 NEWBRIDGE COURT has a pool.
Does 11617 NEWBRIDGE COURT have accessible units?
Yes, 11617 NEWBRIDGE COURT has accessible units.
Does 11617 NEWBRIDGE COURT have units with dishwashers?
Yes, 11617 NEWBRIDGE COURT has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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