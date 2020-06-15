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Norfolk, VA
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905 Apex Street
Last updated June 11 2020 at 8:45 AM

905 Apex Street

905 Apex Street · (757) 965-2140
COVID-19 Update
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Location

905 Apex Street, Norfolk, VA 23503
Bayview

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,150

Click to see floorplan

4 Bed · 2.5 Bath · 2217 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
alarm system
on-site laundry
parking
garage
internet access
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Schools are Oceanair Elementary, Northside Middle, & Norview High

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 905 Apex Street have any available units?
905 Apex Street has a unit available for $2,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Norfolk, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Norfolk Rent Report.
What amenities does 905 Apex Street have?
Some of 905 Apex Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 905 Apex Street currently offering any rent specials?
905 Apex Street isn't currently offering any rent specials.
Is 905 Apex Street pet-friendly?
Yes, 905 Apex Street is pet friendly.
Does 905 Apex Street offer parking?
Yes, 905 Apex Street does offer parking.
Does 905 Apex Street have units with washers and dryers?
No, 905 Apex Street does not offer units with in unit laundry.
Does 905 Apex Street have a pool?
No, 905 Apex Street does not have a pool.
Does 905 Apex Street have accessible units?
No, 905 Apex Street does not have accessible units.
Does 905 Apex Street have units with dishwashers?
Yes, 905 Apex Street has units with dishwashers.
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