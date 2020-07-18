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Manassas, VA
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9200 CHARLESTON DRIVE
Last updated July 13 2020 at 12:11 AM

9200 CHARLESTON DRIVE

9200 Charleston Drive · No Longer Available
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Location

9200 Charleston Drive, Manassas, VA 20110

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
extra storage
bathtub
Unit Amenities
bathtub
extra storage
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
2000 SQUARE FOOT END UNIT MODEL HOME/CONDO IN 55+COMMUNITY. CUSTOM BUILT INS, HIGH CEILINGS GRANITE COUNTERS SEPARATE FORMAL DINING ROOM GORGEOUS WOOD FLOORS PROFESSIONALLY PAINTED AND BRAND NEW LIGHT FIXTURES THROUGHOUT MAKE THIS HOME A REAL STAND OUT. COVERED BALCONY OVERLOOKING TREES OFFERS A PERFECT LOCATION FOR MORNING COFFEE . THIS HOME FEELS LIKE LUXURY. MASTER BEDROOM IS GORGEOUS WITH LIGHTS THAT CREATE TEXTURE AND DEPTH TO THE ROOM. MASTER BATH OFFERS DUAL VANITIES AND LARGE SOAKING TUB WITH SEPARATE SHOWER ATTACHED GARAGE WITH BUILT IN CABINETS FOR EXTRA STORAGE . COMMUNITY AMENITIES

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9200 CHARLESTON DRIVE have any available units?
9200 CHARLESTON DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Manassas, VA.
What amenities does 9200 CHARLESTON DRIVE have?
Some of 9200 CHARLESTON DRIVE's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9200 CHARLESTON DRIVE currently offering any rent specials?
9200 CHARLESTON DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 9200 CHARLESTON DRIVE pet-friendly?
No, 9200 CHARLESTON DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Manassas.
Does 9200 CHARLESTON DRIVE offer parking?
Yes, 9200 CHARLESTON DRIVE offers parking.
Does 9200 CHARLESTON DRIVE have units with washers and dryers?
No, 9200 CHARLESTON DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 9200 CHARLESTON DRIVE have a pool?
No, 9200 CHARLESTON DRIVE does not have a pool.
Does 9200 CHARLESTON DRIVE have accessible units?
No, 9200 CHARLESTON DRIVE does not have accessible units.
Does 9200 CHARLESTON DRIVE have units with dishwashers?
No, 9200 CHARLESTON DRIVE does not have units with dishwashers.
Does 9200 CHARLESTON DRIVE have units with air conditioning?
No, 9200 CHARLESTON DRIVE does not have units with air conditioning.
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