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3924 POPLAR CREEK CT
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3924 POPLAR CREEK CT

3924 Poplar Creek Court · No Longer Available
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Location

3924 Poplar Creek Court, Fairfax County, VA 22033

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3924 POPLAR CREEK CT have any available units?
3924 POPLAR CREEK CT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fairfax County, VA.
What amenities does 3924 POPLAR CREEK CT have?
Some of 3924 POPLAR CREEK CT's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3924 POPLAR CREEK CT currently offering any rent specials?
3924 POPLAR CREEK CT is not currently offering any rent specials.
Is 3924 POPLAR CREEK CT pet-friendly?
No, 3924 POPLAR CREEK CT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fairfax County.
Does 3924 POPLAR CREEK CT offer parking?
Yes, 3924 POPLAR CREEK CT offers parking.
Does 3924 POPLAR CREEK CT have units with washers and dryers?
Yes, 3924 POPLAR CREEK CT offers units with in unit laundry.
Does 3924 POPLAR CREEK CT have a pool?
Yes, 3924 POPLAR CREEK CT has a pool.
Does 3924 POPLAR CREEK CT have accessible units?
No, 3924 POPLAR CREEK CT does not have accessible units.
Does 3924 POPLAR CREEK CT have units with dishwashers?
Yes, 3924 POPLAR CREEK CT has units with dishwashers.
Does 3924 POPLAR CREEK CT have units with air conditioning?
No, 3924 POPLAR CREEK CT does not have units with air conditioning.
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