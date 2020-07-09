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Centreville, VA
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5902 SPRUCE RUN COURT
Last updated May 29 2020 at 11:09 AM

5902 SPRUCE RUN COURT

5902 Spruce Run Court · No Longer Available
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Location

5902 Spruce Run Court, Centreville, VA 20121

Amenities

dishwasher
parking
pool
playground
basketball court
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
oven
refrigerator
Property Amenities
basketball court
parking
playground
pool
media room
tennis court
CALL RENU AT 703-622-8113 IF YOU HAVE QUESTIONS OR FOR SHOWINGS. BEAUTIFUL 3 FINISHED LEVEL 3 BEDROOM 3 FULL BATH TOWNHOUSE. SPECIOUS KITCHEN WITH BREAKFAST AREA. BRIGHT LIVING ROOM WITH SEPARATE DINING ROOM. FINISHED LOWER LEVEL HUGE REC ROOM WITH FULL BATH LEADS TO A VERY PRIVATE WOODED FENCED BACKYARD. WELL MAINTAINED AND READY TO MOVE IN. AMENITIES OF LITTLE ROCKY RUN: OUTDOOR SWIMMING POOLS,TENNIS COURTS,BASKETBALL COURTS,PLAYGROUNDS AND WALKING TRAILS. TWO ASSIGNED PARKING SPOTS IN FRONT OF THE TOWNHOUSE. EASY ACCESS TO I66, Rt 28 & 29. CLOSE TO THEATERS,SHOPPING & METRO STOP. CERTIFIED FUNDS ONLY. USE NVAR APPLICATION. **** CALL RENU AT 703-622-8113 IF YOU HAVE QUESTIONS OR FOR SHOWINGS,

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5902 SPRUCE RUN COURT have any available units?
5902 SPRUCE RUN COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Centreville, VA.
What amenities does 5902 SPRUCE RUN COURT have?
Some of 5902 SPRUCE RUN COURT's amenities include dishwasher, parking, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5902 SPRUCE RUN COURT currently offering any rent specials?
5902 SPRUCE RUN COURT is not currently offering any rent specials.
Is 5902 SPRUCE RUN COURT pet-friendly?
No, 5902 SPRUCE RUN COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Centreville.
Does 5902 SPRUCE RUN COURT offer parking?
Yes, 5902 SPRUCE RUN COURT offers parking.
Does 5902 SPRUCE RUN COURT have units with washers and dryers?
No, 5902 SPRUCE RUN COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 5902 SPRUCE RUN COURT have a pool?
Yes, 5902 SPRUCE RUN COURT has a pool.
Does 5902 SPRUCE RUN COURT have accessible units?
No, 5902 SPRUCE RUN COURT does not have accessible units.
Does 5902 SPRUCE RUN COURT have units with dishwashers?
Yes, 5902 SPRUCE RUN COURT has units with dishwashers.
Does 5902 SPRUCE RUN COURT have units with air conditioning?
No, 5902 SPRUCE RUN COURT does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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