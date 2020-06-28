All apartments in Ashburn
Find more places like 44022 FERNCLIFF TERRACE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Ashburn, VA
/
44022 FERNCLIFF TERRACE
Last updated August 20 2019 at 3:22 PM

44022 FERNCLIFF TERRACE

44022 Ferncliff Terrace · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Ashburn
See all
Ashburn Village
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all

Location

44022 Ferncliff Terrace, Ashburn, VA 20147
Ashburn Village

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
basketball court
pool
tennis court
3 BEDROOMS, 1.5 UPGRADED BATHS, HARDWOOD FLOOR AND NEW CARPET, NEW PAINT.LANDLORD LIVES IN BASEMENT, NOTHING SHARE WITH LANDLORD, UTILITIES WILL BE DIVIDED BY THE NUMBER OF THE PEOPLE, COUNTRY KITCHEN HAS SLIDING GLASS DOORS LEADING OUT TO DECK...HARDWOOD FOYER..SPORTS PAVILLION, SWIMMING POOLS, TENNIS COURTS, BASKETBALL COURTS INCLUDED IN HOA DUES.OWNER IS RELATED TO THE AGENT, LANDLORD LIVES IN BASEMENT, UTILITIES WILL BE DIVIDED BY THE NUMBER OF THE PEOPLE, LANDLORD USED THE BACK DOOR

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 44022 FERNCLIFF TERRACE have any available units?
44022 FERNCLIFF TERRACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Ashburn, VA.
What amenities does 44022 FERNCLIFF TERRACE have?
Some of 44022 FERNCLIFF TERRACE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 44022 FERNCLIFF TERRACE currently offering any rent specials?
44022 FERNCLIFF TERRACE is not currently offering any rent specials.
Is 44022 FERNCLIFF TERRACE pet-friendly?
No, 44022 FERNCLIFF TERRACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Ashburn.
Does 44022 FERNCLIFF TERRACE offer parking?
No, 44022 FERNCLIFF TERRACE does not offer parking.
Does 44022 FERNCLIFF TERRACE have units with washers and dryers?
Yes, 44022 FERNCLIFF TERRACE offers units with in unit laundry.
Does 44022 FERNCLIFF TERRACE have a pool?
Yes, 44022 FERNCLIFF TERRACE has a pool.
Does 44022 FERNCLIFF TERRACE have accessible units?
No, 44022 FERNCLIFF TERRACE does not have accessible units.
Does 44022 FERNCLIFF TERRACE have units with dishwashers?
Yes, 44022 FERNCLIFF TERRACE has units with dishwashers.
Does 44022 FERNCLIFF TERRACE have units with air conditioning?
No, 44022 FERNCLIFF TERRACE does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Micro-Units and Micro-Apartments: What Are They?
The Beginner’s Guide to Renters Insurance
How to Write a Rental Reference Letter from a Landlord (sample letter)
How Long Does it Take to Find an Apartment?
Do You Need an Apartment Cosigner?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Heights at Goose Creek Village
42785 Generation Drive
Ashburn, VA 20148
Camden Ashburn Farm
20886 Isherwood Ter
Ashburn, VA 20147
Arbors at Broadlands
43170 Thistledown Ter
Ashburn, VA 20148
Camden Silo Creek
43449 Silo Creek Ter
Ashburn, VA 20147
Atley on the Greenway
21827 High Rock Ter
Ashburn, VA 20147
BLVD Loudoun Station
43805 Central Station Dr
Ashburn, VA 20147
Westwind Farms Apartments
22541 Hickory Hill Sq
Ashburn, VA 20148
Saddle Ridge
20070 Coltsfoot Ter
Ashburn, VA 20147

Similar Pages

Ashburn 1 BedroomsAshburn 2 Bedrooms
Ashburn Apartments with ParkingAshburn Pet Friendly Places
Ashburn Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MDGermantown, MDFrederick, MDBethesda, MD
Gaithersburg, MDReston, VANorth Bethesda, MDManassas, VAWheaton, MDHerndon, VALeesburg, VATysons Corner, VA
Falls Church, VAMcLean, VAFair Oaks, VAAnnandale, VAMcNair, VASpringfield, VALake Ridge, VALorton, VA

Nearby Neighborhoods

Ashburn Village

Apartments Near Colleges

Hood CollegeMarymount University
Northern Virginia Community CollegeAmerican University
Catholic University of America