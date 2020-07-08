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Ashburn, VA
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21264 PARK GROVE TER
Last updated October 31 2019 at 1:50 PM

21264 PARK GROVE TER

21264 Park Grove Terrace · No Longer Available
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Location

21264 Park Grove Terrace, Ashburn, VA 20147
Ashburn Village

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
playground
garage
LARGE BRICK FRONT TOWNHOUSE WITH OVER 3,200 SQFT LOCATED ACROSS FROM TOT LOTS*BACKS TO TREES & OPEN AREA FOR PRIVACY*3 BEDROOMS, 3.5 BATHS & 2 CAR GARAGE*GOURMET KITCHEN W/GRANITE COUNTERTOPS, ALL STAINLESS STEEL APPLIANCES & HARDWOOD FLOORS*SEPARATE BREAKFAST AREA WITH HARDWOOD FLOORS*LARGE FAMILY ROOM WITH HARDWOOD FLOORS & WALL MOUNTED FLAT SCREEN TV*MASTER BEDROOM WITH TRAY CEILING, SITTING ROOM & 2 WALK IN CLOSETS*LUXURY MASTER BATH WITH SEPARATE SHOWER & 2 PERSON SOAKING TUB*WASHER & DRYER ON UPPER LEVEL*OPEN REC RM & FULL BATH ON LOWER LEVEL*WALK OUT TO OPEN REAR YARD BACKING TO TREES*SOME FURNITURE WILL STAY WITH THE HOUSE*

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 21264 PARK GROVE TER have any available units?
21264 PARK GROVE TER doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Ashburn, VA.
What amenities does 21264 PARK GROVE TER have?
Some of 21264 PARK GROVE TER's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 21264 PARK GROVE TER currently offering any rent specials?
21264 PARK GROVE TER is not currently offering any rent specials.
Is 21264 PARK GROVE TER pet-friendly?
No, 21264 PARK GROVE TER is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Ashburn.
Does 21264 PARK GROVE TER offer parking?
Yes, 21264 PARK GROVE TER offers parking.
Does 21264 PARK GROVE TER have units with washers and dryers?
Yes, 21264 PARK GROVE TER offers units with in unit laundry.
Does 21264 PARK GROVE TER have a pool?
No, 21264 PARK GROVE TER does not have a pool.
Does 21264 PARK GROVE TER have accessible units?
No, 21264 PARK GROVE TER does not have accessible units.
Does 21264 PARK GROVE TER have units with dishwashers?
Yes, 21264 PARK GROVE TER has units with dishwashers.
Does 21264 PARK GROVE TER have units with air conditioning?
No, 21264 PARK GROVE TER does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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