21264 PARK GROVE TER

Amenities
LARGE BRICK FRONT TOWNHOUSE WITH OVER 3,200 SQFT LOCATED ACROSS FROM TOT LOTS*BACKS TO TREES & OPEN AREA FOR PRIVACY*3 BEDROOMS, 3.5 BATHS & 2 CAR GARAGE*GOURMET KITCHEN W/GRANITE COUNTERTOPS, ALL STAINLESS STEEL APPLIANCES & HARDWOOD FLOORS*SEPARATE BREAKFAST AREA WITH HARDWOOD FLOORS*LARGE FAMILY ROOM WITH HARDWOOD FLOORS & WALL MOUNTED FLAT SCREEN TV*MASTER BEDROOM WITH TRAY CEILING, SITTING ROOM & 2 WALK IN CLOSETS*LUXURY MASTER BATH WITH SEPARATE SHOWER & 2 PERSON SOAKING TUB*WASHER & DRYER ON UPPER LEVEL*OPEN REC RM & FULL BATH ON LOWER LEVEL*WALK OUT TO OPEN REAR YARD BACKING TO TREES*SOME FURNITURE WILL STAY WITH THE HOUSE*