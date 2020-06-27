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8727 Manhattan Avenue
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8727 Manhattan Avenue

8727 Manhattan Avenue · No Longer Available
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Location

8727 Manhattan Avenue, Plano, TX 75024

Amenities

patio / balcony
parking
stainless steel
microwave
refrigerator
Unit Amenities
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8727 Manhattan Avenue have any available units?
8727 Manhattan Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 8727 Manhattan Avenue have?
Some of 8727 Manhattan Avenue's amenities include patio / balcony, parking, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8727 Manhattan Avenue currently offering any rent specials?
8727 Manhattan Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 8727 Manhattan Avenue pet-friendly?
No, 8727 Manhattan Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 8727 Manhattan Avenue offer parking?
Yes, 8727 Manhattan Avenue offers parking.
Does 8727 Manhattan Avenue have units with washers and dryers?
No, 8727 Manhattan Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 8727 Manhattan Avenue have a pool?
No, 8727 Manhattan Avenue does not have a pool.
Does 8727 Manhattan Avenue have accessible units?
No, 8727 Manhattan Avenue does not have accessible units.
Does 8727 Manhattan Avenue have units with dishwashers?
No, 8727 Manhattan Avenue does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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