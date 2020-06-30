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New Braunfels, TX
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3226 Swallow Pointe
Last updated February 6 2020 at 3:52 AM

3226 Swallow Pointe

3226 Swallow Pointe · No Longer Available
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Location

3226 Swallow Pointe, New Braunfels, TX 78130

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
Home will have full interior paint and new carpet. MSTR BDRM DOWN & LARGE WALK-IN CLOSET, LARGE GAME RM W/ 3 BDRMS UPSTAIRS, PRIVACY FENCED YARD. APPLICATION FEE and DEPOSIT IN MONEY ORDER OR OTHER FORM OF CERTIFIED FUNDS, COPY OF DL, SS# CARD & PROOF OF INCOME MUST ACCOMPANY APPLICATION AT TIME OF SUBMISSION. $300-900+ PET DEPOSIT PER PET W/2 PET LIMIT (DEPENDS ON WEIGHT) pic required. APP & SCREENING CRITERIA CAN BE DOWNLOADED FROM ADDITIONAL INFO. Applicants please verify schools. Apply in office or online.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 900
limit: 2
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3226 Swallow Pointe have any available units?
3226 Swallow Pointe doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New Braunfels, TX.
What amenities does 3226 Swallow Pointe have?
Some of 3226 Swallow Pointe's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3226 Swallow Pointe currently offering any rent specials?
3226 Swallow Pointe is not currently offering any rent specials.
Is 3226 Swallow Pointe pet-friendly?
Yes, 3226 Swallow Pointe is pet friendly.
Does 3226 Swallow Pointe offer parking?
Yes, 3226 Swallow Pointe offers parking.
Does 3226 Swallow Pointe have units with washers and dryers?
No, 3226 Swallow Pointe does not offer units with in unit laundry.
Does 3226 Swallow Pointe have a pool?
No, 3226 Swallow Pointe does not have a pool.
Does 3226 Swallow Pointe have accessible units?
No, 3226 Swallow Pointe does not have accessible units.
Does 3226 Swallow Pointe have units with dishwashers?
Yes, 3226 Swallow Pointe has units with dishwashers.
Does 3226 Swallow Pointe have units with air conditioning?
No, 3226 Swallow Pointe does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 900
limit: 2
Parking Details: Garage lot.
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