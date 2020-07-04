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645 White Rock Drive
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645 White Rock Drive

645 White Rock Drive · No Longer Available
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Location

645 White Rock Drive, Lewisville, TX 75056

Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
fireplace
game room
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
hardwood floors
oven
range
refrigerator
Property Amenities
game room
parking
garage
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 645 White Rock Drive have any available units?
645 White Rock Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lewisville, TX.
How much is rent in Lewisville, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Lewisville Rent Report.
What amenities does 645 White Rock Drive have?
Some of 645 White Rock Drive's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 645 White Rock Drive currently offering any rent specials?
645 White Rock Drive is not currently offering any rent specials.
Is 645 White Rock Drive pet-friendly?
No, 645 White Rock Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lewisville.
Does 645 White Rock Drive offer parking?
Yes, 645 White Rock Drive offers parking.
Does 645 White Rock Drive have units with washers and dryers?
No, 645 White Rock Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 645 White Rock Drive have a pool?
No, 645 White Rock Drive does not have a pool.
Does 645 White Rock Drive have accessible units?
No, 645 White Rock Drive does not have accessible units.
Does 645 White Rock Drive have units with dishwashers?
Yes, 645 White Rock Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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