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Lewisville, TX
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224 Teakwood Lane
Last updated May 20 2020 at 10:50 PM

224 Teakwood Lane

224 Teakwood Drive · No Longer Available
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Location

224 Teakwood Drive, Lewisville, TX 75067

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
carport
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
carport
parking
TWO BEDROOM SPLIT ARRANGEMENT WITH WALK IN CLOSETS. TWO FULL BATHS. LANDLORD INSTALLING A CARPORT FOR COVERED PARKING. CONVENIENTLY LOCATED TO 121, I-35, DFW AIRPORT, SHOPPING, RESTAURANTS AND ENTERTAINMENT. SPACIOUS FAMILY ROOM WITH VAULTED CEILING AND FIREPLACE. SECLUDED PATIO WITH PRIVACY. OPEN CONCEPT WITH SEPERATE DINING AREA. TWO CAR PARKING IN BACK. ONE PET UP TO TWENTY POUNDS. NONE REFUNDABLE APPLICATION FEE, NON REFUNDABLE PET FEE. PRIOR RENTAL, EMPLOYMENT AND CREDIT REPORT REQUIRED. TENANT PAYS ALL UTILITIES AND YARD MAINTENANCE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 250
limit: 1
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 224 Teakwood Lane have any available units?
224 Teakwood Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lewisville, TX.
How much is rent in Lewisville, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Lewisville Rent Report.
What amenities does 224 Teakwood Lane have?
Some of 224 Teakwood Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 224 Teakwood Lane currently offering any rent specials?
224 Teakwood Lane is not currently offering any rent specials.
Is 224 Teakwood Lane pet-friendly?
Yes, 224 Teakwood Lane is pet friendly.
Does 224 Teakwood Lane offer parking?
Yes, 224 Teakwood Lane offers parking.
Does 224 Teakwood Lane have units with washers and dryers?
No, 224 Teakwood Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 224 Teakwood Lane have a pool?
No, 224 Teakwood Lane does not have a pool.
Does 224 Teakwood Lane have accessible units?
No, 224 Teakwood Lane does not have accessible units.
Does 224 Teakwood Lane have units with dishwashers?
Yes, 224 Teakwood Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 250
limit: 1
Parking Details: Surface lot.
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