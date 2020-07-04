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2158 Wren Lane
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2158 Wren Lane

2158 Wren Lane · No Longer Available
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Location

2158 Wren Lane, Lewisville, TX 75077

Amenities

patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 400
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2158 Wren Lane have any available units?
2158 Wren Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lewisville, TX.
How much is rent in Lewisville, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Lewisville Rent Report.
What amenities does 2158 Wren Lane have?
Some of 2158 Wren Lane's amenities include patio / balcony, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2158 Wren Lane currently offering any rent specials?
2158 Wren Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2158 Wren Lane pet-friendly?
Yes, 2158 Wren Lane is pet friendly.
Does 2158 Wren Lane offer parking?
Yes, 2158 Wren Lane offers parking.
Does 2158 Wren Lane have units with washers and dryers?
No, 2158 Wren Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 2158 Wren Lane have a pool?
No, 2158 Wren Lane does not have a pool.
Does 2158 Wren Lane have accessible units?
No, 2158 Wren Lane does not have accessible units.
Does 2158 Wren Lane have units with dishwashers?
Yes, 2158 Wren Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 400
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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