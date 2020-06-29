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Lewisville, TX
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1133 Taylor Lane
Last updated November 19 2019 at 5:41 AM

1133 Taylor Lane

1133 Taylor Lane · No Longer Available
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Location

1133 Taylor Lane, Lewisville, TX 75077

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1133 Taylor Lane have any available units?
1133 Taylor Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lewisville, TX.
How much is rent in Lewisville, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Lewisville Rent Report.
What amenities does 1133 Taylor Lane have?
Some of 1133 Taylor Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1133 Taylor Lane currently offering any rent specials?
1133 Taylor Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1133 Taylor Lane pet-friendly?
No, 1133 Taylor Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lewisville.
Does 1133 Taylor Lane offer parking?
Yes, 1133 Taylor Lane offers parking.
Does 1133 Taylor Lane have units with washers and dryers?
Yes, 1133 Taylor Lane offers units with in unit laundry.
Does 1133 Taylor Lane have a pool?
No, 1133 Taylor Lane does not have a pool.
Does 1133 Taylor Lane have accessible units?
No, 1133 Taylor Lane does not have accessible units.
Does 1133 Taylor Lane have units with dishwashers?
Yes, 1133 Taylor Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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