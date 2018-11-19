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7414 WRIGHT Drive
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7414 WRIGHT Drive

7414 Wright Drive · No Longer Available
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Location

7414 Wright Drive, Frisco, TX 75035

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
media room
GORGEOUS HOME!!CLOSE TO 121- FEATURES: VAULTED CEILING WITH BEAMS IN FAMILY ROOM AND STONE FIREPLACE- NAIL DOWN HARDWOOD FLOORS IN ENTRY, DINING, HALLWAYS, FAMILY ROOM-EN-SUITE BEDROOM D0WN WITH SHOWER-APPLIANCES ARE INCLUDED- WASHER, DRYER, AND REFRIGERATOR...MASTER HAS PLANTATION SHUTTERS AND BEDROOM IS LOCATED IN REAR FOR PRIVACY-LARGE CHEFS KITCHEN-LG ISLAND, DOUBLE OVENS-POT DRAWERS,-GRANITE COUNTER TOPS-PULL OUT TRASH DRAWER-MUD BENCH -KITCHEN HAS OFFICE OR BAR AND GRANITE COUNTER TOPS - A MEDIA ROOM WITH SCREEN-3D PROJECTOR, and EYE GLASSES FOR VIEWING. SPEAKERS are INCLUDED - COMMUNITY POOL & ELEMENTARY school IN COMMUNITY

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7414 WRIGHT Drive have any available units?
7414 WRIGHT Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 7414 WRIGHT Drive have?
Some of 7414 WRIGHT Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7414 WRIGHT Drive currently offering any rent specials?
7414 WRIGHT Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7414 WRIGHT Drive pet-friendly?
No, 7414 WRIGHT Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 7414 WRIGHT Drive offer parking?
Yes, 7414 WRIGHT Drive offers parking.
Does 7414 WRIGHT Drive have units with washers and dryers?
Yes, 7414 WRIGHT Drive offers units with in unit laundry.
Does 7414 WRIGHT Drive have a pool?
Yes, 7414 WRIGHT Drive has a pool.
Does 7414 WRIGHT Drive have accessible units?
No, 7414 WRIGHT Drive does not have accessible units.
Does 7414 WRIGHT Drive have units with dishwashers?
Yes, 7414 WRIGHT Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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