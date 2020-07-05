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Frisco, TX
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12808 Cowper Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

12808 Cowper Drive

12808 Cowper Drive · No Longer Available
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Location

12808 Cowper Drive, Frisco, TX 75035

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12808 Cowper Drive have any available units?
12808 Cowper Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 12808 Cowper Drive have?
Some of 12808 Cowper Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12808 Cowper Drive currently offering any rent specials?
12808 Cowper Drive is not currently offering any rent specials.
Is 12808 Cowper Drive pet-friendly?
No, 12808 Cowper Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 12808 Cowper Drive offer parking?
Yes, 12808 Cowper Drive offers parking.
Does 12808 Cowper Drive have units with washers and dryers?
Yes, 12808 Cowper Drive offers units with in unit laundry.
Does 12808 Cowper Drive have a pool?
No, 12808 Cowper Drive does not have a pool.
Does 12808 Cowper Drive have accessible units?
No, 12808 Cowper Drive does not have accessible units.
Does 12808 Cowper Drive have units with dishwashers?
Yes, 12808 Cowper Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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