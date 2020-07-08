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8009 Berkshire Dr
Last updated April 22 2020 at 9:57 AM

8009 Berkshire Dr

8009 Berkshire Drive · No Longer Available
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Location

8009 Berkshire Drive, Fort Worth, TX 76137
Summerfields

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
recently renovated
fireplace
bathtub
Unit Amenities
bathtub
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
8009 Berkshire Dr Available 06/01/20 UPDATED PROPERTY IN KELLER ISD - WONDERFUL HOME LOCATED IN KELLER ISD! GREAT SPACIOUS FLOOR PLAN. WALK INTO THE BEAUTIFUL LIVING ROOM WITH CORNER FIREPLACE, WOOD LIKE FLOORING AND AN NATURAL LIGHT. THE KITCHEN FEATURES PLENTY OF CABINET AND COUNTER SPACE WITH ISLAND. MASTER SUITE OFFERS SEPARATE GARDEN TUB AND SHOWER. GREAT BACKYARD WITH COVERED WOOD DECK MAKE THIS THE IDEAL HOME FOR ENTERTAINING. PROPERTY IS IN PROCESS OF NEW PAINT AND NEW FLOORING IN BEDROOMS. EASY ACCESS TO I-35 AND ONLY MINUTES FROM SCHOOLS AND SHOPPING.

(RLNE3804035)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8009 Berkshire Dr have any available units?
8009 Berkshire Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 8009 Berkshire Dr have?
Some of 8009 Berkshire Dr's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8009 Berkshire Dr currently offering any rent specials?
8009 Berkshire Dr is not currently offering any rent specials.
Is 8009 Berkshire Dr pet-friendly?
Yes, 8009 Berkshire Dr is pet friendly.
Does 8009 Berkshire Dr offer parking?
No, 8009 Berkshire Dr does not offer parking.
Does 8009 Berkshire Dr have units with washers and dryers?
No, 8009 Berkshire Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 8009 Berkshire Dr have a pool?
No, 8009 Berkshire Dr does not have a pool.
Does 8009 Berkshire Dr have accessible units?
No, 8009 Berkshire Dr does not have accessible units.
Does 8009 Berkshire Dr have units with dishwashers?
No, 8009 Berkshire Dr does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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