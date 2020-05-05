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10713 Astor Drive
Last updated March 4 2020 at 5:54 AM

10713 Astor Drive

10713 Astor Dr · No Longer Available
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Location

10713 Astor Dr, Fort Worth, TX 76244
Villages Of Crawford Farms

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
microwave
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 300
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10713 Astor Drive have any available units?
10713 Astor Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 10713 Astor Drive have?
Some of 10713 Astor Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10713 Astor Drive currently offering any rent specials?
10713 Astor Drive is not currently offering any rent specials.
Is 10713 Astor Drive pet-friendly?
Yes, 10713 Astor Drive is pet friendly.
Does 10713 Astor Drive offer parking?
Yes, 10713 Astor Drive offers parking.
Does 10713 Astor Drive have units with washers and dryers?
Yes, 10713 Astor Drive offers units with in unit laundry.
Does 10713 Astor Drive have a pool?
No, 10713 Astor Drive does not have a pool.
Does 10713 Astor Drive have accessible units?
No, 10713 Astor Drive does not have accessible units.
Does 10713 Astor Drive have units with dishwashers?
Yes, 10713 Astor Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 300
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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