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Farmers Branch, TX
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3447 Courtyard Circle
Last updated February 28 2020 at 3:54 AM

3447 Courtyard Circle

3447 Courtyard Circle · No Longer Available
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Location

3447 Courtyard Circle, Farmers Branch, TX 75234

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
courtyard
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3447 Courtyard Circle have any available units?
3447 Courtyard Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Farmers Branch, TX.
What amenities does 3447 Courtyard Circle have?
Some of 3447 Courtyard Circle's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3447 Courtyard Circle currently offering any rent specials?
3447 Courtyard Circle is not currently offering any rent specials.
Is 3447 Courtyard Circle pet-friendly?
No, 3447 Courtyard Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Farmers Branch.
Does 3447 Courtyard Circle offer parking?
Yes, 3447 Courtyard Circle offers parking.
Does 3447 Courtyard Circle have units with washers and dryers?
Yes, 3447 Courtyard Circle offers units with in unit laundry.
Does 3447 Courtyard Circle have a pool?
Yes, 3447 Courtyard Circle has a pool.
Does 3447 Courtyard Circle have accessible units?
No, 3447 Courtyard Circle does not have accessible units.
Does 3447 Courtyard Circle have units with dishwashers?
Yes, 3447 Courtyard Circle has units with dishwashers.
Does 3447 Courtyard Circle have units with air conditioning?
No, 3447 Courtyard Circle does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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