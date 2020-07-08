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817 Laguna Drive
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817 Laguna Drive

817 Laguna Drive · No Longer Available
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Location

817 Laguna Drive, Denton, TX 76209

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
oven
Unit Amenities
hardwood floors
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 817 Laguna Drive have any available units?
817 Laguna Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Denton, TX.
How much is rent in Denton, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Denton Rent Report.
What amenities does 817 Laguna Drive have?
Some of 817 Laguna Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 817 Laguna Drive currently offering any rent specials?
817 Laguna Drive is not currently offering any rent specials.
Is 817 Laguna Drive pet-friendly?
No, 817 Laguna Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Denton.
Does 817 Laguna Drive offer parking?
Yes, 817 Laguna Drive offers parking.
Does 817 Laguna Drive have units with washers and dryers?
No, 817 Laguna Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 817 Laguna Drive have a pool?
No, 817 Laguna Drive does not have a pool.
Does 817 Laguna Drive have accessible units?
No, 817 Laguna Drive does not have accessible units.
Does 817 Laguna Drive have units with dishwashers?
No, 817 Laguna Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.
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