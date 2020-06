2130 Rand Morgan Rd

Amenities

Unit Amenities in unit laundry Property Amenities cats allowed dogs allowed pet friendly playground

Brand New Mobile Home! Fresh from the Factory!

Become a Home Owner! (no rentals, just for sale)



With lot rent and the financing payment, it totals to $810 monthly (2-bed), $890 (3-bed) - for a brand new 2 and 3 bedroom mobile home. Downpayment will be between 3-6k, financing available, ANY credit scores.



Nice quiet, clean, extremely well kept family community of 60 homes. Playground area for kids in the park.



¡Nueva casa móvil! Recién llegado de la fábrica!

¡Conviértase en propietario de una casa! (sin alquileres, solo en venta)



Con el alquiler del lote y el pago de la financiación, asciende a $ 810 mensuales (2 camas), $ 890 (3 camas), para una nueva casa móvil de 2 y 3 habitaciones. El pago inicial será entre 3-6k, financiamiento disponible, CUALQUIER puntaje de crédito.



Bonita comunidad familiar tranquila, limpia y extremadamente bien cuidada de 60 hogares. Área de juegos para niños en el parque.