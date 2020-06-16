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Corinth, TX
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2107 Knob Hill Drive
Last updated September 23 2019 at 11:05 AM

2107 Knob Hill Drive

2107 Knob Hill Drive · No Longer Available
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Location

2107 Knob Hill Drive, Corinth, TX 76210
Oakmont

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
walk in closets
pool
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
game room
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2107 Knob Hill Drive have any available units?
2107 Knob Hill Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Corinth, TX.
What amenities does 2107 Knob Hill Drive have?
Some of 2107 Knob Hill Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2107 Knob Hill Drive currently offering any rent specials?
2107 Knob Hill Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2107 Knob Hill Drive pet-friendly?
No, 2107 Knob Hill Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Corinth.
Does 2107 Knob Hill Drive offer parking?
Yes, 2107 Knob Hill Drive offers parking.
Does 2107 Knob Hill Drive have units with washers and dryers?
No, 2107 Knob Hill Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2107 Knob Hill Drive have a pool?
Yes, 2107 Knob Hill Drive has a pool.
Does 2107 Knob Hill Drive have accessible units?
No, 2107 Knob Hill Drive does not have accessible units.
Does 2107 Knob Hill Drive have units with dishwashers?
Yes, 2107 Knob Hill Drive has units with dishwashers.
Does 2107 Knob Hill Drive have units with air conditioning?
No, 2107 Knob Hill Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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