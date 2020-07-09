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4029 Brazos Drive
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4029 Brazos Drive

4029 Brazos Drive · No Longer Available
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Location

4029 Brazos Drive, Carrollton, TX 75007

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
TOTALLY UPDATED: MARBLE,CERAMIC TILE,WOOD FLOORING.PLANTATION SHUTTERS,FRESH DESIGNER PAINT, GRANITE, STAINLESS STEEL APPLIANCES. OPEN FLOORPLAN.2LIV AREAS,SPACIOUS KIT & BRKFST AREA,BUILT-IN MICRO,CORNER PANTRY,GAS LOG FP.MASTER BDRM HAS SEP JACUZZI TUB&SHOWER.GREAT BACKYARD WITH HUGE COVD PATIO & DECKING.EXTENDED PARKING DRIVEWAY. APPLICATION, CRITERIA FROM & FLOORPLAN IN SUPPLEMENTAL DOCS. APPLICATION FEE IS $50 PER ADULT PAYABLE TO VICTOR VO IN CASH, MONEY ORDER OR PAYPAL (PERSONAL PAYMENT). PETS DETERMINED ON CASE-BY-CASE-BASIS, PET DEPOSIT IS $450 PER PET. CURRENT APPLICATION, CRITERIA FORM, FEE, 3 MONTHS OF PAYSTUBS, COLOR COPIES OF DL'S ARE REQUIRED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 450
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4029 Brazos Drive have any available units?
4029 Brazos Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Carrollton, TX.
How much is rent in Carrollton, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Carrollton Rent Report.
What amenities does 4029 Brazos Drive have?
Some of 4029 Brazos Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4029 Brazos Drive currently offering any rent specials?
4029 Brazos Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4029 Brazos Drive pet-friendly?
Yes, 4029 Brazos Drive is pet friendly.
Does 4029 Brazos Drive offer parking?
Yes, 4029 Brazos Drive offers parking.
Does 4029 Brazos Drive have units with washers and dryers?
No, 4029 Brazos Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4029 Brazos Drive have a pool?
No, 4029 Brazos Drive does not have a pool.
Does 4029 Brazos Drive have accessible units?
No, 4029 Brazos Drive does not have accessible units.
Does 4029 Brazos Drive have units with dishwashers?
Yes, 4029 Brazos Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 450
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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