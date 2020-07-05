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1617 Thompson Drive
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1617 Thompson Drive

1617 Thompson Drive · No Longer Available
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Location

1617 Thompson Drive, Carrollton, TX 75010
Indian Creek

Amenities

patio / balcony
granite counters
recently renovated
walk in closets
pool
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
game room
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1617 Thompson Drive have any available units?
1617 Thompson Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Carrollton, TX.
How much is rent in Carrollton, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Carrollton Rent Report.
What amenities does 1617 Thompson Drive have?
Some of 1617 Thompson Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1617 Thompson Drive currently offering any rent specials?
1617 Thompson Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1617 Thompson Drive pet-friendly?
No, 1617 Thompson Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Carrollton.
Does 1617 Thompson Drive offer parking?
No, 1617 Thompson Drive does not offer parking.
Does 1617 Thompson Drive have units with washers and dryers?
No, 1617 Thompson Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1617 Thompson Drive have a pool?
Yes, 1617 Thompson Drive has a pool.
Does 1617 Thompson Drive have accessible units?
No, 1617 Thompson Drive does not have accessible units.
Does 1617 Thompson Drive have units with dishwashers?
No, 1617 Thompson Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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