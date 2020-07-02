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Bexar County, TX
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8715 RIDGE MILE DR
Last updated August 13 2019 at 11:28 PM

8715 RIDGE MILE DR

8715 Ridge Mile Drive · No Longer Available
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Location

8715 Ridge Mile Drive, Bexar County, TX 78239

Amenities

pet friendly
garage
fireplace
range
Unit Amenities
fireplace
range
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
**JUST REDUCED** FIREPLACE IN LIVINGROOM, OPEN KITCHEN AREA WITH ELECT STOVE, SS SINK. $300-$900+ PET DEPOSIT PER PET W/2 PET LIMIT (DEPENDS ON WEIGHT) picture required. APPLICATION FEE and DEPOSIT IN MONEY ORDER OR OTHER FORM OF CERTIFIED FUNDS, COPY OF DL, SS# CARD & PROOF OF INCOME MUST ACCOMPANY APPLICATION AT TIME OF SUBMISSION. APPLICATION & SCREENING CRITERIA CAN BE DOWNLOADED FROM ADDITIONAL INFORMATION. APPLICANTS SHOULD CHECK WITH SCHOOL DISTRICT TO VERIFY SCHOOL. Apply on line or in office.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
limit: 2
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8715 RIDGE MILE DR have any available units?
8715 RIDGE MILE DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bexar County, TX.
What amenities does 8715 RIDGE MILE DR have?
Some of 8715 RIDGE MILE DR's amenities include pet friendly, garage, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8715 RIDGE MILE DR currently offering any rent specials?
8715 RIDGE MILE DR is not currently offering any rent specials.
Is 8715 RIDGE MILE DR pet-friendly?
Yes, 8715 RIDGE MILE DR is pet friendly.
Does 8715 RIDGE MILE DR offer parking?
Yes, 8715 RIDGE MILE DR offers parking.
Does 8715 RIDGE MILE DR have units with washers and dryers?
No, 8715 RIDGE MILE DR does not offer units with in unit laundry.
Does 8715 RIDGE MILE DR have a pool?
No, 8715 RIDGE MILE DR does not have a pool.
Does 8715 RIDGE MILE DR have accessible units?
No, 8715 RIDGE MILE DR does not have accessible units.
Does 8715 RIDGE MILE DR have units with dishwashers?
No, 8715 RIDGE MILE DR does not have units with dishwashers.
Does 8715 RIDGE MILE DR have units with air conditioning?
No, 8715 RIDGE MILE DR does not have units with air conditioning.
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