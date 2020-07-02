8715 RIDGE MILE DR

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**JUST REDUCED** FIREPLACE IN LIVINGROOM, OPEN KITCHEN AREA WITH ELECT STOVE, SS SINK. $300-$900+ PET DEPOSIT PER PET W/2 PET LIMIT (DEPENDS ON WEIGHT) picture required. APPLICATION FEE and DEPOSIT IN MONEY ORDER OR OTHER FORM OF CERTIFIED FUNDS, COPY OF DL, SS# CARD & PROOF OF INCOME MUST ACCOMPANY APPLICATION AT TIME OF SUBMISSION. APPLICATION & SCREENING CRITERIA CAN BE DOWNLOADED FROM ADDITIONAL INFORMATION. APPLICANTS SHOULD CHECK WITH SCHOOL DISTRICT TO VERIFY SCHOOL. Apply on line or in office.