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7325 REDHEAD DR
Last updated June 12 2020 at 11:34 AM

7325 REDHEAD DR

7325 Redhead Drive · (702) 354-0663
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Location

7325 Redhead Drive, North Las Vegas, NV 89084

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 7325 REDHEAD DR · Avail. now

$2,400

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3 Bed · 3 Bath · 2712 sqft

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Amenities

in unit laundry
putting green
granite counters
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
granite counters
in unit laundry
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
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(RLNE4655060)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7325 REDHEAD DR have any available units?
7325 REDHEAD DR has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in North Las Vegas, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly North Las Vegas Rent Report.
What amenities does 7325 REDHEAD DR have?
Some of 7325 REDHEAD DR's amenities include in unit laundry, putting green, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7325 REDHEAD DR currently offering any rent specials?
7325 REDHEAD DR isn't currently offering any rent specials.
Is 7325 REDHEAD DR pet-friendly?
Yes, 7325 REDHEAD DR is pet friendly.
Does 7325 REDHEAD DR offer parking?
Yes, 7325 REDHEAD DR does offer parking.
Does 7325 REDHEAD DR have units with washers and dryers?
Yes, 7325 REDHEAD DR offers units with in unit laundry.
Does 7325 REDHEAD DR have a pool?
Yes, 7325 REDHEAD DR has a pool.
Does 7325 REDHEAD DR have accessible units?
No, 7325 REDHEAD DR does not have accessible units.
Does 7325 REDHEAD DR have units with dishwashers?
No, 7325 REDHEAD DR does not have units with dishwashers.
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