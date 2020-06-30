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209 ADAMS ST
Last updated July 2 2020 at 4:22 PM

209 ADAMS ST

209 Adams Street · (201) 396-8447
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Location

209 Adams Street, Hoboken, NJ 07030
Southwest Hoboken

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 5 · Avail. now

$2,600

2 Bed · 1 Bath · 780 sqft

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Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
HALF FEE PAID BY OWNER!!! YOU'RE GOING TO GET A TON OF VALUE OUT OF THIS AWESOME ADAMS STREET RENTAL. CONDO JUST GOT A FRESH COAT OF PAINT AND NEW GLEAMING HARDWOOD FLOORS. TOP FLOOR UNIT, TRUE 2 BEDROOM 1 BATH, WITH A MODERN OPEN LAYOUT BOASTING, GRANITE COUNTERTOPS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES, DISHWASHER, MICROWAVE, LAUNDRY ON PREMISES, EXPOSED BRICK & 2 DECORATIVE FIREPLACES. ALL THIS AND CLOSE PROXIMITY TO THE PATH TRAIN. NO PETS. HEAT AND HOT WATER IS INCLUDED IN THE RENT!!!! HALF FEE PAID BY OWNER!1!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 209 ADAMS ST have any available units?
209 ADAMS ST has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 209 ADAMS ST have?
Some of 209 ADAMS ST's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 209 ADAMS ST currently offering any rent specials?
209 ADAMS ST is not currently offering any rent specials.
Is 209 ADAMS ST pet-friendly?
No, 209 ADAMS ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hoboken.
Does 209 ADAMS ST offer parking?
No, 209 ADAMS ST does not offer parking.
Does 209 ADAMS ST have units with washers and dryers?
No, 209 ADAMS ST does not offer units with in unit laundry.
Does 209 ADAMS ST have a pool?
No, 209 ADAMS ST does not have a pool.
Does 209 ADAMS ST have accessible units?
No, 209 ADAMS ST does not have accessible units.
Does 209 ADAMS ST have units with dishwashers?
Yes, 209 ADAMS ST has units with dishwashers.
Does 209 ADAMS ST have units with air conditioning?
No, 209 ADAMS ST does not have units with air conditioning.
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