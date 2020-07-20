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Gastonia, NC
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1223 S BELVEDERE AVE 2
Last updated July 11 2019 at 10:15 AM

1223 S BELVEDERE AVE 2

1223 S Belvedere Ave · No Longer Available
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Location

1223 S Belvedere Ave, Gastonia, NC 28054

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
CHARMING DUPLEX 1 BR ON TREE LINED BELVEDERE AVE - Property Id: 125223

REFURBISHED 1 BR DUPLEX ON BELVEDERE AVENUE. HIGH-END LINOLEUM THROUGHOUT AND TILED FLOOR BATHROOM. KITCHEN INCLUDES NEW TILED BACK-SPLASH, GRANITE COUNTER-TOPS, ALL NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, STOVE, REFRIGERATOR, MICROWAVE, DISHWASHER AND DUAL KITCHEN SINK. DINING AREA NEW LIGHTING, LIVING ROOM WITH CEILING FAN AND FIREPLACE. KITCHEN LAUNDRY WASHER AND DRYER. BATHROOM HAS ALL NEW FIXTURES AND NEW TILED BATH/SHOWER AND TILE FLOORS. HUGE WALK IN CLOSET WITH BUILT INS FOR ORGANIZATION. CEILING FAN IN BR. OUTSIDE FRONT PORCH IS LARGE ENOUGH FOR SEATING. TENANT RESPONSIBLE FOR GARDEN AND YARD MAINTENANCE FOR THEIR HALF OF THE BUILDING. SMALL DOGS (25 LBS OR LESS) WITH BREED RESTRICTIONS. 100.00 NON-REFUNDABLE PET FEE AND 10.00 PER MONTH PER PET; MAXIMUM TWO. SECURITY DEPOSIT AND APPLICATION REQUIRED.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/125223
Property Id 125223

(RLNE4920268)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1223 S BELVEDERE AVE 2 have any available units?
1223 S BELVEDERE AVE 2 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gastonia, NC.
How much is rent in Gastonia, NC?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gastonia Rent Report.
What amenities does 1223 S BELVEDERE AVE 2 have?
Some of 1223 S BELVEDERE AVE 2's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1223 S BELVEDERE AVE 2 currently offering any rent specials?
1223 S BELVEDERE AVE 2 is not currently offering any rent specials.
Is 1223 S BELVEDERE AVE 2 pet-friendly?
Yes, 1223 S BELVEDERE AVE 2 is pet friendly.
Does 1223 S BELVEDERE AVE 2 offer parking?
No, 1223 S BELVEDERE AVE 2 does not offer parking.
Does 1223 S BELVEDERE AVE 2 have units with washers and dryers?
Yes, 1223 S BELVEDERE AVE 2 offers units with in unit laundry.
Does 1223 S BELVEDERE AVE 2 have a pool?
No, 1223 S BELVEDERE AVE 2 does not have a pool.
Does 1223 S BELVEDERE AVE 2 have accessible units?
No, 1223 S BELVEDERE AVE 2 does not have accessible units.
Does 1223 S BELVEDERE AVE 2 have units with dishwashers?
Yes, 1223 S BELVEDERE AVE 2 has units with dishwashers.
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