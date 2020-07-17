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13337 KARL Drive
Last updated July 2 2020 at 4:20 PM

13337 KARL Drive

13337 Karl Dr · (248) 274-6244
COVID-19 Update
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Location

13337 Karl Dr, Wayne County, MI 48170

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,000

3 Bed · 4 Bath · 2414 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
media room
2004 BUILT COLONIAL IN A GREAT SUBDIVISION CLOSE TO FREEWAY ACCESS AND BACKS TO COMMON AREA. PLYMOUTH CANTON SCHOOLS. LOCATED IN A NICE NEIGHBORHOOD. UPGRADED KITCHEN WITH HARDWOOD FLOORS. CATHEDRAL CEILINGS IN MASTER BEDROOM. FINISHED BASEMENT INCLUDES TV HOME THEATER, PLAYROOM, AND FULL BATHROOM. OWNER JUST INSTALLED NEW CARPET, SOME FIRST FLOOR, AND UPSTAIRS. FURNITURE WILL STAY. PETS ALLOWED FOR AN ADDITIONAL $100 / MONTH. YARD MAINTENANCE CAN BE INCLUDED WITH ADDITIONAL COST. GOOD CREDIT HISTORY REQUIRED. PLEASE REMOVE SHOES. 24 HOUR NOTICE TO SHOW.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13337 KARL Drive have any available units?
13337 KARL Drive has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 13337 KARL Drive have?
Some of 13337 KARL Drive's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13337 KARL Drive currently offering any rent specials?
13337 KARL Drive is not currently offering any rent specials.
Is 13337 KARL Drive pet-friendly?
Yes, 13337 KARL Drive is pet friendly.
Does 13337 KARL Drive offer parking?
Yes, 13337 KARL Drive offers parking.
Does 13337 KARL Drive have units with washers and dryers?
Yes, 13337 KARL Drive offers units with in unit laundry.
Does 13337 KARL Drive have a pool?
No, 13337 KARL Drive does not have a pool.
Does 13337 KARL Drive have accessible units?
No, 13337 KARL Drive does not have accessible units.
Does 13337 KARL Drive have units with dishwashers?
Yes, 13337 KARL Drive has units with dishwashers.
Does 13337 KARL Drive have units with air conditioning?
No, 13337 KARL Drive does not have units with air conditioning.
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