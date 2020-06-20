4928 CARA Court

Amenities
PRIVATE ENTRY, 3 BEDROOM END UNIT WITH GAS FIREPLACE IN FAMILY ROOM, ALL NEW KITCHEN AND UPDATED BATHS, LAUNDRY ROOM WITH WASHER/DRYER IN BASEMENT. 2 CAR ASSIGNED SPACE IN FRONT. PRIVATE PARK, HEATED POOL AND CLUBHOUSE AVAILABILITY. FIRST MONTH RENT PLUS 1.5 MONTH SECURITY DEPOSIT AND A $250.00 NON REFUNDABLE CLEANING FEE DUE AT CLOSE. TENANT TO PROVIDE: COMPLETED APPLICATION, RECENT CREDIT REPORT WITH SCORE AND 2 MOST RECENT PAY STUBS. PETS ALLOWED UNDER 20 LBS FOR ADDITIONAL $25.00 PER MONTH CALL FOR DETAILS. NO SMOKERS. RENT INCLUDES HEAT AND WATER.