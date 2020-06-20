All apartments in Royal Oak
Find more places like 4928 CARA Court.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Royal Oak, MI
/
4928 CARA Court
Last updated June 19 2020 at 7:12 AM

4928 CARA Court

4928 Cara Ct · (248) 644-0624
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Royal Oak
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

4928 Cara Ct, Royal Oak, MI 48073
Royal Oak

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 339 · Avail. now

$1,450

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1280 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
recently renovated
pool
clubhouse
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
on-site laundry
pool
PRIVATE ENTRY, 3 BEDROOM END UNIT WITH GAS FIREPLACE IN FAMILY ROOM, ALL NEW KITCHEN AND UPDATED BATHS, LAUNDRY ROOM WITH WASHER/DRYER IN BASEMENT. 2 CAR ASSIGNED SPACE IN FRONT. PRIVATE PARK, HEATED POOL AND CLUBHOUSE AVAILABILITY. FIRST MONTH RENT PLUS 1.5 MONTH SECURITY DEPOSIT AND A $250.00 NON REFUNDABLE CLEANING FEE DUE AT CLOSE. TENANT TO PROVIDE: COMPLETED APPLICATION, RECENT CREDIT REPORT WITH SCORE AND 2 MOST RECENT PAY STUBS. PETS ALLOWED UNDER 20 LBS FOR ADDITIONAL $25.00 PER MONTH CALL FOR DETAILS. NO SMOKERS. RENT INCLUDES HEAT AND WATER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4928 CARA Court have any available units?
4928 CARA Court has a unit available for $1,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Royal Oak, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Royal Oak Rent Report.
What amenities does 4928 CARA Court have?
Some of 4928 CARA Court's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4928 CARA Court currently offering any rent specials?
4928 CARA Court isn't currently offering any rent specials.
Is 4928 CARA Court pet-friendly?
Yes, 4928 CARA Court is pet friendly.
Does 4928 CARA Court offer parking?
No, 4928 CARA Court does not offer parking.
Does 4928 CARA Court have units with washers and dryers?
Yes, 4928 CARA Court offers units with in unit laundry.
Does 4928 CARA Court have a pool?
Yes, 4928 CARA Court has a pool.
Does 4928 CARA Court have accessible units?
No, 4928 CARA Court does not have accessible units.
Does 4928 CARA Court have units with dishwashers?
Yes, 4928 CARA Court has units with dishwashers.
Have a question for 4928 CARA Court?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Metropolitan 13
4000 West 13 Mile Road
Royal Oak, MI 48073
Village Club of Royal Oak
1132 N Campbell Rd
Royal Oak, MI 48067
Amber Apartments of Royal Oak
3807 Crooks Road
Royal Oak, MI 48073
The Harrison
1210 Morse Ave
Royal Oak, MI 48067
Metropolitan Lafayette Apartments
201 North Lafayette Avenue
Royal Oak, MI 48067
Briarwood Park
2400 Parmenter Boulevard
Royal Oak, MI 48073

Similar Pages

Royal Oak 1 BedroomsRoyal Oak 2 Bedrooms
Royal Oak Apartments with ParkingRoyal Oak Pet Friendly Places
Royal Oak Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Detroit, MIAnn Arbor, MIFarmington Hills, MISouthfield, MIWarren, MISterling Heights, MIWestland, MITroy, MI
Flint, MIDearborn, MINovi, MIRoseville, MIYpsilanti, MIRochester Hills, MIAuburn Hills, MIPontiac, MI
Madison Heights, MIDearborn Heights, MIOak Park, MIPlymouth, MIRomulus, MISouth Lyon, MIBrighton, MIMonroe, MI

Apartments Near Colleges

Mott Community CollegeConcordia University-Ann Arbor
College for Creative StudiesLawrence Technological University
University of Michigan-Ann Arbor
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity