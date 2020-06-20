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Royal Oak, MI
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1601 Anne Drive
Last updated June 16 2020 at 10:12 PM

1601 Anne Drive

1601 Ann Drive · No Longer Available
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Location

1601 Ann Drive, Royal Oak, MI 48067
Royal Oak

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1601 Anne Drive have any available units?
1601 Anne Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Royal Oak, MI.
How much is rent in Royal Oak, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Royal Oak Rent Report.
What amenities does 1601 Anne Drive have?
Some of 1601 Anne Drive's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1601 Anne Drive currently offering any rent specials?
1601 Anne Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 1601 Anne Drive pet-friendly?
No, 1601 Anne Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Royal Oak.
Does 1601 Anne Drive offer parking?
Yes, 1601 Anne Drive does offer parking.
Does 1601 Anne Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1601 Anne Drive offers units with in unit laundry.
Does 1601 Anne Drive have a pool?
No, 1601 Anne Drive does not have a pool.
Does 1601 Anne Drive have accessible units?
No, 1601 Anne Drive does not have accessible units.
Does 1601 Anne Drive have units with dishwashers?
Yes, 1601 Anne Drive has units with dishwashers.
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