8039 Pitt Street - 1

Excelente oportunidad para local comercial en el medio del SouthWest Detroit ... taqueria, minimarket,oficina , mercadillo,salón de belleza, restorant. Todas las aplicaciones son aceptables no nesecitan crédito. El local está con nueva instalación eléctrica, nuevo rufo



(techado) y plomeria. Incluye el Parking de automóviles con reja de seguridad. Véase fotos adjuntas. 2 4 8. 6. 1. 7 6. 2. 5. 6



Contáctanos por texto o llámanos se habla español.

Amazing Opportunity in the heart of SouthWest Detroit. Retail store with a parking lot. Surrounded by apartment buildings and houses! Perfect for a supermarket, restaurant, flea market.

Build to Suit. Amazing opportunity in the middle of SouthWest Detroit. Space can be used for supermarkets, restaurants, offices, flea markets, and much more.