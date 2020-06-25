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Pikesville, MD
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2201 WOODBOX LANE
Last updated May 21 2019 at 6:17 AM

2201 WOODBOX LANE

2201 Woodbox Lane · No Longer Available
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Location

2201 Woodbox Lane, Pikesville, MD 21209

Amenities

patio / balcony
walk in closets
gym
pool
hot tub
fireplace
Unit Amenities
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
pool
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2201 WOODBOX LANE have any available units?
2201 WOODBOX LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pikesville, MD.
What amenities does 2201 WOODBOX LANE have?
Some of 2201 WOODBOX LANE's amenities include patio / balcony, walk in closets, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2201 WOODBOX LANE currently offering any rent specials?
2201 WOODBOX LANE is not currently offering any rent specials.
Is 2201 WOODBOX LANE pet-friendly?
No, 2201 WOODBOX LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pikesville.
Does 2201 WOODBOX LANE offer parking?
No, 2201 WOODBOX LANE does not offer parking.
Does 2201 WOODBOX LANE have units with washers and dryers?
No, 2201 WOODBOX LANE does not offer units with in unit laundry.
Does 2201 WOODBOX LANE have a pool?
Yes, 2201 WOODBOX LANE has a pool.
Does 2201 WOODBOX LANE have accessible units?
No, 2201 WOODBOX LANE does not have accessible units.
Does 2201 WOODBOX LANE have units with dishwashers?
No, 2201 WOODBOX LANE does not have units with dishwashers.
Does 2201 WOODBOX LANE have units with air conditioning?
No, 2201 WOODBOX LANE does not have units with air conditioning.
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