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Oxon Hill, MD
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1914 HIGH TIMBER ROAD
Last updated April 30 2019 at 1:43 PM

1914 HIGH TIMBER ROAD

1914 High Timber Rd · No Longer Available
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Location

1914 High Timber Rd, Oxon Hill, MD 20744
Oxon Hill-Glassmanor

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
THIS IS A PARTIAL HOME BEING RENTED! ONLY THE MIDDLE AND TOP PART OF THE HOUSE. THE BASEMENT IS COMPLETELY BLOCKED OFF. BEAUTIFUL SINGLE FAMILY HOME FOR RENT IN SUNRISE FLATS. ONLY TOP LEVEL OF HOME IS BEING RENTED OUT. THE BASEMENT IS BLOCKED OFF. THE TENANTS WILL NOT SHARE A KITCHEN OR WASHER AND DRYER. THE HOME HAS 3 BEDROOM WITH A MASTER BATHROOM TOTAL 3 BR 2 BA. ALL HARDWOOD FLOORS THRU OUT WALK OUT DECK, PARKING IN DRIVE WAY, FULL BACK YARD. NO VOUCHER PROGRAMS ACCEPTED CURRENTLY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1914 HIGH TIMBER ROAD have any available units?
1914 HIGH TIMBER ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Oxon Hill, MD.
What amenities does 1914 HIGH TIMBER ROAD have?
Some of 1914 HIGH TIMBER ROAD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1914 HIGH TIMBER ROAD currently offering any rent specials?
1914 HIGH TIMBER ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 1914 HIGH TIMBER ROAD pet-friendly?
No, 1914 HIGH TIMBER ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oxon Hill.
Does 1914 HIGH TIMBER ROAD offer parking?
Yes, 1914 HIGH TIMBER ROAD offers parking.
Does 1914 HIGH TIMBER ROAD have units with washers and dryers?
Yes, 1914 HIGH TIMBER ROAD offers units with in unit laundry.
Does 1914 HIGH TIMBER ROAD have a pool?
No, 1914 HIGH TIMBER ROAD does not have a pool.
Does 1914 HIGH TIMBER ROAD have accessible units?
No, 1914 HIGH TIMBER ROAD does not have accessible units.
Does 1914 HIGH TIMBER ROAD have units with dishwashers?
Yes, 1914 HIGH TIMBER ROAD has units with dishwashers.
Does 1914 HIGH TIMBER ROAD have units with air conditioning?
No, 1914 HIGH TIMBER ROAD does not have units with air conditioning.
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