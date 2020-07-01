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20477 WATERS POINT LANE
Last updated February 26 2020 at 7:54 AM

20477 WATERS POINT LANE

20477 Waters Point Lane · No Longer Available
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Location

20477 Waters Point Lane, Germantown, MD 20874

Amenities

recently renovated
walk in closets
gym
clubhouse
fireplace
Unit Amenities
fireplace
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
MUST SEE! VERY SPACIOUS 3 BEDROOM 2.5 BATH TOWNHOUSE. 2,642 tot. sq. ft. KITCHEN HAS BEEN UPDATED. BREAKFAST ROOM OFF KITCHEN HAS WOOD BURNING FIREPLACE. DINING ROOM OFF OTHER SIDE OF KITCHEN. LIVING ROOM ON MAIN LEVEL IS 2 STORIES. UPPER LEVEL HAS SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH HUGE WALK IN CLOSET. MASTER BATH HAS UPDATED TUB/SHOWER AND DUAL VANITY. LOWER LEVEL HAS LAUNDRY AND PARTIALLY FINISHED. WOULD BE GREAT GYM. ! COULD USE FOR RECREATION ROOM! VERY OPEN. WALK OUT SLIDER DOOR TO REAR OF HOUSE WHICH HAS FENCED IN YARD. GREAT LOCATION! CLOSE TO RESTAURANTS, SHOPPING AND 270.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20477 WATERS POINT LANE have any available units?
20477 WATERS POINT LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Germantown, MD.
How much is rent in Germantown, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Germantown Rent Report.
What amenities does 20477 WATERS POINT LANE have?
Some of 20477 WATERS POINT LANE's amenities include recently renovated, walk in closets, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20477 WATERS POINT LANE currently offering any rent specials?
20477 WATERS POINT LANE is not currently offering any rent specials.
Is 20477 WATERS POINT LANE pet-friendly?
No, 20477 WATERS POINT LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Germantown.
Does 20477 WATERS POINT LANE offer parking?
No, 20477 WATERS POINT LANE does not offer parking.
Does 20477 WATERS POINT LANE have units with washers and dryers?
No, 20477 WATERS POINT LANE does not offer units with in unit laundry.
Does 20477 WATERS POINT LANE have a pool?
No, 20477 WATERS POINT LANE does not have a pool.
Does 20477 WATERS POINT LANE have accessible units?
No, 20477 WATERS POINT LANE does not have accessible units.
Does 20477 WATERS POINT LANE have units with dishwashers?
No, 20477 WATERS POINT LANE does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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