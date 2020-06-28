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Crofton, MD
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1467 CHATHAM COURT
Last updated May 20 2020 at 11:12 PM

1467 CHATHAM COURT

1467 Chatham Court · No Longer Available
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Location

1467 Chatham Court, Crofton, MD 21114

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
pool
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
playground
pool
BEAUTIFULLY 2 LEVEL CONDO IN CROFTON MEWS. 3 BEDROOM /2.5 BATH, HARDWOOD, FLOORS, NEW PAINT, NEW CARPET, KITCHEN- CORIAN COUNTERTOPS, NEW BACKSPLASH & UNDERCOUNTER LIGHTING, FULLY FENCED, STAINED DECK. BASEMENT-WASHER/DRYER, STORAGE. WITH ACCESS TO PRIVATE LOWER LEVEL BACKYARD FULLY FENCED REAR PATIO. ZONED FOR CROFTON SCHOOLS, INCLUDING NEW CROFTON HIGH SCHOOL. THIS HOME IS VERY CLOSE TO THE COMMUNITY POND & WALKING TRAILS. COMMUNITY ALSO OFFERS TOT LOTS & AN OPTIONAL POOL MEMBERSHIP. MINUTES TO SHOPPING, RESTAURANTS, AND ACTIVITIES ALONG RT. 3. CONVENIENTLY LOCATED NEAR MAJOR HIGHWAYS, RT 97 & RT 50. 15 MILES TO FORT MEADE, NSA, ANNAPOLIS & 30 MILES TO BALTIMORE & WASHINGTON DC., PETS- CASE, BY CASE, LISTING AGENT WRITES LEASE, $45 PER ADULT, AA CO APP, PLEASE REMOVE SHOES WHEN SHOWING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1467 CHATHAM COURT have any available units?
1467 CHATHAM COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Crofton, MD.
What amenities does 1467 CHATHAM COURT have?
Some of 1467 CHATHAM COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1467 CHATHAM COURT currently offering any rent specials?
1467 CHATHAM COURT is not currently offering any rent specials.
Is 1467 CHATHAM COURT pet-friendly?
Yes, 1467 CHATHAM COURT is pet friendly.
Does 1467 CHATHAM COURT offer parking?
No, 1467 CHATHAM COURT does not offer parking.
Does 1467 CHATHAM COURT have units with washers and dryers?
Yes, 1467 CHATHAM COURT offers units with in unit laundry.
Does 1467 CHATHAM COURT have a pool?
Yes, 1467 CHATHAM COURT has a pool.
Does 1467 CHATHAM COURT have accessible units?
No, 1467 CHATHAM COURT does not have accessible units.
Does 1467 CHATHAM COURT have units with dishwashers?
Yes, 1467 CHATHAM COURT has units with dishwashers.
Does 1467 CHATHAM COURT have units with air conditioning?
No, 1467 CHATHAM COURT does not have units with air conditioning.
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