All apartments in Watertown Town
Find more places like 155 Galen St..
How many bedrooms do you need?
Home
/
Watertown Town, MA
/
155 Galen St.
Last updated May 26 2020 at 8:11 PM

155 Galen St.

155 Galen St · (617) 438-5038
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Watertown Town
See all
Apartments with Parking
See all
1 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

155 Galen St, Watertown Town, MA 02472
Newton Corner

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,400

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1600 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
parking
recently renovated
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
hardwood floors
in unit laundry
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
COMMUTERS DREAM! AWESOME 3 BED 2 BATH ON TOP FLOOR OF A COMMERCIAL BUILDING. JUST FULLY RENOVATE THIS UNIT OFFERS 1600 SQUARE FEET OF LIVING SPACE, GLEAMING HARDWOOD FLOORS, BRAND NEW KITCHEN WITH NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, WASHER/DRYER IN UNIT, CENTRAL HEAT & AIR CONDITIONING, TONS OF NATURAL LIGHT, PARKING FOR 2 TO 3 CARS, AND MUCH MORE!! LOCATED IN WATERTOWN AT THE NEWTON CORNER LINE, THIS UNIT IS IN WALKING DISTANCE TO WATERTOWN SQUARE WITH THE MBTA BUS SERVICE TO DOWNTOWN BOSTON, CENTRAL SQUARE, HARVARD SQUARE CAMBRIDGE, ALLSTON-BRIGHTON & DOWNTOWN WALTHAM. MOMENTS TO THE MASS PIKE, RESTAURANTS, AND SHOPPING. PETS CONSIDERED ON A CASE BY CASE BASIS. EXCELLENT OPPORTUNITY NOT TO BE MISSED!!

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 155 Galen St. have any available units?
155 Galen St. has a unit available for $3,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 155 Galen St. have?
Some of 155 Galen St.'s amenities include in unit laundry, hardwood floors, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 155 Galen St. currently offering any rent specials?
155 Galen St. isn't currently offering any rent specials.
Is 155 Galen St. pet-friendly?
No, 155 Galen St. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Watertown Town.
Does 155 Galen St. offer parking?
Yes, 155 Galen St. does offer parking.
Does 155 Galen St. have units with washers and dryers?
Yes, 155 Galen St. offers units with in unit laundry.
Does 155 Galen St. have a pool?
No, 155 Galen St. does not have a pool.
Does 155 Galen St. have accessible units?
No, 155 Galen St. does not have accessible units.
Does 155 Galen St. have units with dishwashers?
No, 155 Galen St. does not have units with dishwashers.
Does 155 Galen St. have units with air conditioning?
Yes, 155 Galen St. has units with air conditioning.
Have a question for 155 Galen St.?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Hamilton Place
233 Main St
Watertown Town, MA 02472
Watertown Square
20 Watertown St
Watertown Town, MA 02472
Bell Watertown
100 Woodview Way
Watertown Town, MA 02472
Gables Arsenal Street
204 Arsenal St
Watertown Town, MA 02472
Watertown Mews
1 Repton Dr
Watertown Town, MA 02472
Riverside Street
20 Riverside Street
Watertown Town, MA 02472
Hamilton Court
550 Belmont Street
Watertown Town, MA 02472
Charlesbank Apartment Homes
120 Pleasant St
Watertown Town, MA 02472

Similar Pages

Watertown Town 1 BedroomsWatertown Town 2 Bedrooms
Watertown Town Apartments with ParkingWatertown Town Pet Friendly Places
Watertown Town Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Boston, MACambridge, MAQuincy, MALowell, MAWorcester, MAProvidence, RIBrookline, MAFramingham, MAWaltham, MASomerville, MAManchester, NH
Malden, MAMedford, MAWeymouth Town, MANashua, NHNewton, MAWarwick, RILawrence, MAPeabody, MALexington, MANorwood, MABurlington, MA
Franklin, MANeedham, MAChelsea, MAWilmington, MAEverett, MASalem, MAMelrose, MACranston, RIDanvers, MADedham, MA

Nearby Neighborhoods

Watertown West End
East Watertown

Apartments Near Colleges

Rhode Island CollegeProvidence College
Becker CollegeHult International Business School
Berklee College of Music
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity