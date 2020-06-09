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Streamwood, IL
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59 GANT Circle
Last updated June 9 2020 at 8:23 PM

59 GANT Circle

59 Gant Circle · (630) 247-9759
COVID-19 Update
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Location

59 Gant Circle, Streamwood, IL 60107
Estate Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit F · Avail. now

$1,350

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 900 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
guest parking
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
guest parking
2 BEDROOM 1 BATH SECOND FLOOR UNIT, WITH ATTACHED GARAGE. ALL APPLIANCES, IN-UNIT WASHER & DRYER INCLUDED. SLIDING GLASS DOOR TO BALCONY WITH A PARK-LIKE VIEW. MASTER HAS WALK-IN CLOSET. NEUTRAL COLORS. 320 CUBIC FOOT LOCKED STORAGE ROOM IN GARAGE. PRIVATE DRIVEWAY. NO PETS NO SMOKING SUPER LOCATION- CLOSE TO SHOPPING, METRA & EXPRESSWAYS. All Lawn Care, Snow removal & Water is included. Guest Parking Available CREDIT CHECK/Background REQUIRED $50 per person over 18. Available JUNE 15 2020

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 59 GANT Circle have any available units?
59 GANT Circle has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 59 GANT Circle have?
Some of 59 GANT Circle's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 59 GANT Circle currently offering any rent specials?
59 GANT Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 59 GANT Circle pet-friendly?
No, 59 GANT Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Streamwood.
Does 59 GANT Circle offer parking?
Yes, 59 GANT Circle does offer parking.
Does 59 GANT Circle have units with washers and dryers?
Yes, 59 GANT Circle offers units with in unit laundry.
Does 59 GANT Circle have a pool?
No, 59 GANT Circle does not have a pool.
Does 59 GANT Circle have accessible units?
No, 59 GANT Circle does not have accessible units.
Does 59 GANT Circle have units with dishwashers?
Yes, 59 GANT Circle has units with dishwashers.
Does 59 GANT Circle have units with air conditioning?
No, 59 GANT Circle does not have units with air conditioning.
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