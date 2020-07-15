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144 East BAILEY Road
Last updated July 14 2020 at 2:30 PM

144 East BAILEY Road

144 East Bailey Road · No Longer Available
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Location

144 East Bailey Road, Naperville, IL 60565

Amenities

dishwasher
recently renovated
walk in closets
ceiling fan
bathtub
oven
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
oven
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 144 East BAILEY Road have any available units?
144 East BAILEY Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Naperville, IL.
How much is rent in Naperville, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Naperville Rent Report.
What amenities does 144 East BAILEY Road have?
Some of 144 East BAILEY Road's amenities include dishwasher, recently renovated, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 144 East BAILEY Road currently offering any rent specials?
144 East BAILEY Road is not currently offering any rent specials.
Is 144 East BAILEY Road pet-friendly?
No, 144 East BAILEY Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Naperville.
Does 144 East BAILEY Road offer parking?
No, 144 East BAILEY Road does not offer parking.
Does 144 East BAILEY Road have units with washers and dryers?
No, 144 East BAILEY Road does not offer units with in unit laundry.
Does 144 East BAILEY Road have a pool?
No, 144 East BAILEY Road does not have a pool.
Does 144 East BAILEY Road have accessible units?
No, 144 East BAILEY Road does not have accessible units.
Does 144 East BAILEY Road have units with dishwashers?
Yes, 144 East BAILEY Road has units with dishwashers.
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