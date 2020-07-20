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Vinings, GA
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2835 Loftview Square
Last updated April 13 2019 at 8:24 AM

2835 Loftview Square

2835 Loftview Sq · No Longer Available
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Location

2835 Loftview Sq, Vinings, GA 30339
Vinings

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
gym
fireplace
some paid utils
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2835 Loftview Square have any available units?
2835 Loftview Square doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Vinings, GA.
What amenities does 2835 Loftview Square have?
Some of 2835 Loftview Square's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2835 Loftview Square currently offering any rent specials?
2835 Loftview Square is not currently offering any rent specials.
Is 2835 Loftview Square pet-friendly?
No, 2835 Loftview Square is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Vinings.
Does 2835 Loftview Square offer parking?
Yes, 2835 Loftview Square offers parking.
Does 2835 Loftview Square have units with washers and dryers?
No, 2835 Loftview Square does not offer units with in unit laundry.
Does 2835 Loftview Square have a pool?
No, 2835 Loftview Square does not have a pool.
Does 2835 Loftview Square have accessible units?
No, 2835 Loftview Square does not have accessible units.
Does 2835 Loftview Square have units with dishwashers?
Yes, 2835 Loftview Square has units with dishwashers.
Does 2835 Loftview Square have units with air conditioning?
No, 2835 Loftview Square does not have units with air conditioning.
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